كيف تتجنب الإفراط في الطعام؟

قدمت هولي ميلز، أخصائية التغذية العلاجية، عبر مقطع فيديو على تطبيق تيك توك، مجموعة من النصائح القيمة للحد من الإفراط في تناول الأطعمة التي نفضلها، مثل الشوكولاتة والحلويات.

أوضحت "هولي" أن الهدف ليس الحرمان التام من هذه الأطعمة، سواء كانت رقائق البطاطس، البسكويت، الوجبات السريعة، أو الشوكولاتة.

وفقا لموقع موقع "سوري لايف"، أشارت إلى أهمية التغلب على ما وصفته بـ "عقلية ندرة الطعام"، هذه العقلية تدفع الشخص للشعور بضرورة إنهاء الكمية الموجودة بالكامل، مثل إنهاء كيس البطاطس أو علبة الشوكولاتة دفعة واحدة، خوفا من عدم توفرها لاحقا.

تنظيم مواعيد الطعام

للتخلص من هذه العادة ، نصحت بالبدء بتنظيم أوقات تناول الطعام.

وأكدت على أهمية تناول الطعام بانتظام على مدار اليوم، باتباع نمط محدد مثل ثلاث وجبات رئيسية ووجبة خفيفة واحدة.

وأوضحت أن تحديد مواعيد ثابتة للطعام يرسل إشارة واضحة للجسم والعقل بأن الطعام متوفر وسيأتي بانتظام، كما نصحت بضرورة تضمين البروتين والألياف في هذه الوجبات لما لهما من فوائد في تعزيز الشبع.

شددت ميلز على أهمية الاستمرار في الالتزام بنظام مواعيد الطعام وعدد الوجبات المحدد.

وأشارت إلى أنه مع مرور الوقت والالتزام، سيلاحظ الشخص انخفاضًا تدريجيًا في كمية الشوكولاتة المتناولة، على سبيل المثال، من كيس كامل إلى ثلاثة أرباعه، ثم إلى نصفه، وصولًا إلى مرحلة الشعور بالاكتفاء بحصة معقولة.

وأضافت أن هذه العملية لا تحقق نتائج فورية، ولكن مع الممارسة المستمرة، يصبح الشعور بتوفر هذه الأطعمة أسهل، وبالتالي يسهل التحكم في الكميات المتناولة.

نصائح أخرى:

الالتزام بقائمة محددة عند التسوق.

تغيير البيئة المحيطة لتقليل فرص الوصول إلى الأطعمة المغرية.

استخدام أطباق أصغر حجمًا عند تناول الطعام.

تجنب مكافأة النفس بالطعام عند تحقيق إنجاز ما.

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