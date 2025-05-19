يقوي قلبك.. عصير يقي من الإصابة بمرض السكري

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العصائر أن تفعل العجب بصحتك، عند تناولها على معدة فارغة، لكن هل تعرف فوائد عصير الكرفس وتأثيره على القلب ومستويات السكر في الدم؟.

عصير الكرفس وسكر الدم

وبحسب موقع Food-ndtv، فإن تناول عصير الكرفس على معدة فارغة، يعمل على بط مستويات السكر في الدم، فهو غذاء منخفض المؤشر الجلايسيمي، ومناسب لمرضى السكر.

ويعمل عصير الكرفس على إبطاء امتصاص السكر في الدم والحفاظ على توازن مستويات الجلوكوز، كما أن محتواه العالي من مضادات الأكسدة يقلل الالتهاب، وهو عامل خطر لمضاعفات السكر.

الكرفس والقلب

عصير الكرفس يحسن صحة القلب حيث يحتوي على الفثاليدات، وهي مركبات طبيعية قد تساعد على استرخاء أنسجة جدران الشرايين، ما يزيد من تدفق الدم، كما يدعم محتواه من البوتاسيوم صحة القلب والأوعية الدموية.

فوائد أخرى لعصير الكرفس

خسارة الوزن

عصير الكرفس يساعد على خسارة الوزن لكن مع اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كميات مناسبة من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات والمعادن.

محاربة الالتهابات

يوفر عصير الكرفس مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للالتهابات، بما في ذلك الفلافونويدات والبوليفينولات، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب بالجسم.

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