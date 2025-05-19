تهدد حياتك فجأة.. حسام موافي يكشف أعراض جلطة الرئة (فيديو)

كتبت- رودينا ضوه:

الجلطة الرئوية من الحالات الطبية الطارئة التي تتطلب تدخلا سريعا، نظرا لما تحمله من مخاطر جسيمة على صحة الإنسان.

وتحدث هذه الحالة نتيجة تجلط دموي يسد أحد الشرايين المؤدية إلى الرئتين، ما يعيق تدفق الدم ويؤثر مباشرة على التنفس ووظائف القلب.

وتحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال برنامج "ربي زدني علما" على قناة صدى البلد، عن أعراض جلطة الرئة وأهمية التشخيص المبكر.

وأوضح "موافي" أن جلطة الرئة تنجم عن انسداد في أحد الشرايين الرئوية، ما يؤدي إلى اضطراب في الدورة الدموية ونقص حاد في مستويات الأكسجين بالجسم، مشيرا إلى أن الأعراض قد تكون غير محددة في بعض الأحيان، ما يزيد من صعوبة تشخيص الحالة.

وأكد أن التشخيص يعتمد على الفحوصات الطبية الدقيقة، لافتا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الجلطة.

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