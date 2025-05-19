في عز الحر.. 7 نصائح لتخفيف آلام مرضى الجيوب الأنفية

كتبت- أسماء العمدة:

مع اشتداد درجات الحرارة خلال الموجة الحارة، يصبح الحفاظ على ترطيب الجيوب الأنفية ضرورة لا غنى عنها، خاصةً لمرضى الحساسية المزمنة.

ويعد محلول الملح أحد أبسط الوسائل، وأكثرها فعالية في تهدئة الأعراض وتخفيف الانزعاج الناتج عن الجفاف.

وفيما يلي 7 نصائح لاستخدام محلول الملح بطريقة آمنة وصحيحة خلال الطقس الحار، وفقا لما نشره موقع MedicalXpress.

استخدام محلول ملحي معقم

اختر دائما محلولا ملحيا جاهزا ومعقما، أو حضره في المنزل باستخدام ماء مقطر أو مغلي وملح مخصص لغسل الأنف (تجنب استخدام ملح الطعام)، فالماء غير المعقم قد يزيد من خطر العدوى.

الاستخدام المنتظم

احرص على استخدام محلول الملح بانتظام، من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا، للحفاظ على رطوبة الممرات الأنفية وطرد المهيجات والمواد المسببة للحساسية التي تزداد في الطقس الحار والجاف.

الترطيب بلطف

استخدم رذاذًا ملحيا لطيفا بدلا من الغسل القوي، لتجنب تهيج الأغشية المخاطية، الرذاذ يسهّل ترطيب الأنف وتليين المخاط دون إزعاج.

قبل وبعد التعرض للهواء الجاف

سواء خرجت في طقس حار أو قضيت وقتًا في مكان مكيف وجاف، يستحسن استخدام محلول الملح قبل وبعد التعرض لتلك الظروف، لحماية الجيوب الأنفية من الجفاف والاحتقان.

لا تعتمد على المحلول فقط

احرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل، واستخدم جهاز ترطيب الهواء في المنزل إن أمكن، لأن الترطيب الداخلي والبيئي يدعمان فعالية محلول الملح.

نظافة الأدوات

إذا كنت تستخدم وعاءً لغسل الأنف أو بخاخا، نظفه جيدا بعد كل استخدام، وجففه جيدا لمنع نمو البكتيريا أو الفطريات.

استشر الطبيب عند الحاجة

إذا لاحظت تفاقم الأعراض أو ظهور أعراض جديدة، لا تتردد في مراجعة الطبيب، فقد تكون بحاجة إلى تدخل دوائي إضافي لتقليل الالتهاب والسيطرة على الأعراض.

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