علامات غريبة على جلدك تكشف الإصابة بالسرطان.. انتبه لها فورا

تزايدت حالات سرطان الجلد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ما جعل البحث عن طرق للتشخيص المبكر أمرا بالغ الأهمية.

ورغم أن "الميلانوما" ليس أكثر أنواع السرطان الجلدية شيوعا، إلا أنه يعد من الأكثر خطورة وفتكا إذا تم تجاهله، وفقا لموقع dailymedicalinfo.

كما أن الكشف المبكر عن هذا النوع من السرطان يمكن أن ينقذ الأرواح، لذلك يعتبر مراقبة أي تغيرات غير طبيعية في الجلد خطوة ضرورية في الوقاية.

علامات تحذيرية يجب عدم تجاهلها

ومن المهم أن تكون على دراية بأية تغيرات غير اعتيادية قد تحدث في جلدك، وبعض العلامات التي قد تشير إلى الميلانوما تشمل تغيرات في الشامات (بقع صغيرة في الرقبة) مثل زيادتها في الحجم أو تغير لونها.

وإذا بدأت الشامة في الحكة أو النزيف، فقد يكون هذا مؤشرا على مشكلة صحية خطيرة، كما أن ظهور جرح أو قرحة لا تلتئم خلال 3 أسابيع، خاصة إذا كان ينزف أو يؤلم، يستدعي زيارة الطبيب على الفور.

علامات أخرى قد تشير إلى سرطان الجلد

وبحسب موقع Health line، فإن بعض الأعراض الأخرى التي يجب أن تكون في اعتبارك هي ظهور بقع حمراء أو متقشرة على الجلد، خاصة في مناطق مثل الوجه أو اليدين أو فروة الرأس.

وهذه البقع قد تكون دلالة على تقرن شمسي، وهي حالة قد تتحول إلى سرطان الجلد إذا لم تعالج، وأيضا إذا ظهرت كتل تحت الجلد أو نمو غير طبيعي بسرعة، يجب عليك تقييم هذه التغيرات مع الطبيب.

كيف تتجنب الإصابة بالميلانوما؟

الميلانوما يحدث نتيجة لخلل في خلايا الجلد الصباغية المسؤولة عن إنتاج الميلانين، ويزداد خطر الإصابة به عند التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.

كما أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة دون وقاية قد يؤدي إلى تلف الحمض النووي للخلايا، ما يساهم في نمو الخلايا بشكل غير طبيعي، لذلك يجب تجنب التعرض للشمس في ساعات الذروة واستخدام واقي الشمس بشكل دوري.

أسباب رئيسية للإصابة بالميلانوما

ومن بين الأسباب الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بالميلانوما، يعتبر التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية العامل الأكثر تأثيرا، كما أن استخدام أجهزة التسمير الصناعي يعرض الجلد لنفس المخاطر.

كما أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بهذا النوع من السرطان هم أكثر عرضة للإصابة به، بينما وجود شامات غير طبيعية أو كثيرة على الجلد يزيد من احتمالية الإصابة بهذا المرض الخبيث.

أخطاء شائعة تزيد من خطر الإصابة

وهناك عدة أخطاء شائعة قد تؤدي إلى تفاقم خطر الإصابة بسرطان الجلد، من أبرزها التعرض للشمس في أوقات الذروة، خاصة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، وعدم استخدام واقي الشمس بشكل صحيح أو إهماله تماما، وكذلك الاعتقاد الخاطئ بأن البشرة السمراء محمية من أضرار الشمس، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالميلانوما.

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