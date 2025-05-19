يقي من السرطان.. نوع مكسرات يحميك من السكتة الدماغية وأمراض القلب

كتبت- شيماء مرسي

يعتبر الجوز من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية والدهون الصحية، مما يجعله إضافة قيمة للنظام الغذائي.

وكشف موقع "هيلث لاين" عن تأثير تناول الجوز على جسم الإنسان.

الجوز والسرطان

يحتوي الجوز على مركبات الإيلاجيتانين التي تتحول في الأمعاء إلى يوروليثين، لذا فهو يؤدي إلى تغييرات في التعبير الجيني للخلايا السرطانية، مما قد يسهم في منع نمو الخلايا السرطانية أو انتشارها.

الجوز والسكتة الدماغية

الجوز مصدر ممتاز لأحماض أومجا 3 الدهنية، مما يسهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية وتحسين وظائف الأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين والسكتة الدماغية.

الجوز والأزمات القلبية

الجوز غني بأحماض دهنية غير مشبعة وأوميجا 3 التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

فوائد أخرى لـ الجوز

-تعزيز امتصاص الكالسيوم.

-تقوية العظام.

-الوقاية من الأمراض المزمنة.

-تنظيم مستويات السكر في الدم.

-تقليل الالتهابات في الجسم.

-تقوية المناعة.

-التحكم في الوزن.

-دعم صحة الأمعاء.

-تعزيز الصحة الجنسية للرجال.

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