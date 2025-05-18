بعد معاناتها مع الألم.. سماء إبراهيم تحذر من أعواد القطن: تسبب كوارث

بعد معاناتها مع الألم.. سماء إبراهيم تحذر من أعواد

حذّرت الفنانة سماء إبراهيم من مخاطر استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن، بعد تعرضها لإصابة مؤلمة ناتجة عن عدوى فطرية، رجّحت أن تكون بسبب تلك الأعواد.

ونشرت سماء صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها أثناء تلقيها العلاج، وعلّقت عليها قائلة: "الحمدلله ألف حمد وشكر لله، اللي في الصورة جزء من فطر في الأذن تسبب في آلام وفقدان الاتزان والتهاب في الأذن الوسطى".

وأضافت: "الحمدلله احنا في مرحلة العلاج.. بس قد ايه حاجة صغيرة ممكن تسبب كوارث.. احذروا من عيدان القطن اللي بنستخدمها في تجفيف ونظافة الأذن لأنها ممكن تكون سببا في ضرر أكبر بكتير مما تتخيلوا.. ولا تهملوا في أي إشارة يرسلها الجسم بالتعب".

واختتمت منشورها بتقديم الشكر والامتنان لكل من سأل عنها وساندها في فترة مرضها، معتذرة عن عدم قدرتها على الرد على جميع الرسائل.

View this post on Instagram A post shared by Samaa Ibrahem سماء ابراهيم (@samaa_ibrahem_official)

تحذيرات طبية من أعواد القطن

وعلى الرغم من شيوع استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذنين، إلا أن خبراء الصحة حذروا من أضرارها المحتملة.

وأوضحت الدكتورة إيميكا، سفيرة تطبيق "Freeletics" المتخصص في اللياقة وأسلوب الحياة، في تصريحات لموقع "إكسبريس"، أن استخدام أعواد القطن قد يدفع الشمع إلى عمق الأذن، مما يؤدي إلى انسداد، أو حتى إتلاف طبلة الأذن.

وقالت: "كثيرون يستخدمون أعواد القطن عند الشعور بتراكم شمع الأذن، لكن هذا قد يؤدي إلى أعراض مثل الألم، وطنين الأذن، أو الدوخة."

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا باستخدام قطرات زيت الزيتون أو زيت اللوز الطبي كبديل أكثر أمانًا لتليين الشمع وتسهيل خروجه.

أسباب تراكم شمع الأذن

وبحسب "مايو كلينيك"، تفرز غدد خاصة في قناة الأذن الشمع لحماية الأذن من الأتربة والجزيئات الضارة. لكن تراكمه الزائد قد يؤدي إلى مضاعفات، منها ضعف السمع.

وفي بعض الحالات، قد يكون فقدان السمع ناتجًا عن مشكلات صحية أخرى تتطلب تدخلاً جراحيًا، مثل:

الزوائد اللحمية المتضخمة

الأورام أو النمو غير الطبيعي في قناة الأذن

ورم العصب السمعي

ورم كوليسترولي

تصلب الأذن

تسرب السائل بين الأذن الوسطى والداخلية (Perilymph fistula)

فقدان السمع قد يؤدي إلى الخرف

وتشير دراسات إلى أن فقدان السمع غير المعالج يمكن أن يسبب تغييرات في الدماغ تزيد من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، مما يعزز أهمية التعامل الجاد مع أي أعراض مبكرة متعلقة بالأذن.