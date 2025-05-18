احذر.. الشعور بهذا الشيء علامة على السكتة الدماغية

كتب – سيد متولي

يعتني العديد من الأشخاص حول العالم من التعب اليومي، نتيجة عمل شاق أو أداء مهام عديدة، لكن ماذا لو استمر هذا التعب بشكل دائم دون سبب واضح؟.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن التعب المستمر قد يكون علامة على السكتة الدماغية، والتي تحدث دون أن تلاحظها، إذ تسبب استنزافا للدم لمدة عام على الأقل، وتعرف بالسكتة الدماغية البسيطة.

وهذه السكتة الدماغية البسيطة قد تسبب انسدادا مؤقتا في تدفق الدم إلى الدماغ، وقد تستمر لمدة تصل إلى يوم واحد، فإذا كنت تشعر بالتعب المستمر لعدة أشهر متتالية فقد يكون هذا التعب ناتجًا عن هذه السكتة الدماغية الصغيرة.

ما هي السكتة الدماغية الصغيرة؟

السكتة الدماغية الصغيرة تحدث لفترة قصيرة جدا، إذ ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ، وقد تستمر لبضع دقائق ولا تسبب ضررًا طويل الأمد، ومع ذلك، قد تكون السكتة الدماغية الصغيرة مقدمة لسكتة دماغية أكبر.

علامات السكتة الدماغية الصغيرة

تتمثل علامات السكتة الدماغية الصغيرة في: التلعثم في الكلام، وضعف الذراع، والتعب المستمر دون تفسير واضح، وقد تختفي أعراضها الجسدية في غضون يوم، لكن الغريب أن واحدًا فقط من كل 30 يدرك إصابته بها.

أسباب التعب المستمر

وبحسب دراسة أجراها باحثون من الدنمارك، ونشرت في مجلة علم الأعصاب التابعة للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، فإن السكتات الدماغية الصغيرة قد تترك الأشخاص الذين يعانون منها متعبين لمدة تصل إلى عام، وقد يكون أحد أسباب التعب هو حاجة الدماغ لتعويض الاضطراب المؤقت في تدفق الدم، حيث يضطر الدماغ إلى بذل جهد إضافي لإنجاز المهام، ما يسبب زيادة استهلاك الطاقة والإرهاق المستمر.

وتابع الباحثون في الدراسة، 354 شخصا (بمتوسط عمر 70 عامًا) لمدة عام بعد إصابتهم بسكتة دماغية خفيفة، وراقبوا التعب من خلال استبيانات على فترات زمنية متعددة، في البداية، أبلغ 61% عن تعب شديد، حتى بعد مرور عام، واستمر 54% في الشعور به، فيما انخفضت درجات التعب بشكل طفيف مع مرور الوقت، ما يظهر أن التعب غالبا ما يستمر لفترة طويلة بعد زوال الأعراض الجسدية.