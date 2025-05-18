"راقب جسمك".. احذر 5 علامات تشير إلى فشل كليتيك

كتب – سيد متولي

تُصيب أمراض الكلى حوالي 10% من السكان، ويموت الملايين منهم سنويًا، وتلعب الكلى دورًا أساسيًا في تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، وتنظيم ضغط الدم، وموازنة الأملاح.

وعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، قد يُرسل جسمك إشارات تحذيرية، من المهم التعرّف عليها مبكرًا لمنع حدوث المزيد من المضاعفات.

إليك خمسة أعراض رئيسية قد تُشير إلى وجود خلل في وظائف الكلى، بحسب timesofindia.

التعب والضعف المستمران

الشعور بالتعب المستمر ليس طبيعيًا، قد يشير هذا إلى خلل في وظائف الكلى، وتراكم السموم والفضلات في الدم، إذا كنت تشعر بتعب غير طبيعي حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة، فعليك استشارة طبيب.

الانتفاخ في الساقين

يُعدّ الانتفاخ في الساقين أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الوجه، المعروف بالوذمة، علامة على خلل في وظائف الكلى، إذ لا تستطيع الكلى إزالة السوائل الزائدة، والتي قد تتراكم في الجسم، ما يؤدي إلى تورم، خاصةً في الأطراف السفلية أو اليدين أو حتى الوجه.

تغيرات البول

تُعد تغيرات البول مؤشرًا على وجود خلل في الكلى . انتبه جيدًا لبولك.

قد يشير تغير وتيرة التبول أو لونه أو قوامه إلى مشاكل في الكلى، فالبول الرغوي أو المغلي، أو وجود دم في البول، أو كثرة التبول، أو الألم، أو الشعور بالحرقان أثناء التبول، كلها علامات لا ينبغي تجاهلها.

صعوبة التنفس

قد يرتبط ضيق التنفس، حتى دون بذل مجهود بدني، بأمراض الكلى، فتراكم السوائل في الرئتين نتيجة ضعف ترشيح الكلى قد يجعل التنفس صعبًا، وغالبًا ما يُخلط بين ضيق التنفس المرتبط بالكلى ومشاكل القلب أو الرئة، ولكن طبيبك قد يُميز بينهما.

جفاف الجلد

من علامات خلل وظائف الكلى جفاف وحكة الجلد، تزيل الكلى الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، وتساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، وتحافظ على قوة العظام، وتعمل على الحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في الدم.

قد يشير جفاف وحكة الجلد إلى اضطراب في المعادن والعظام يرتبط عادةً بأمراض الكلى المتقدمة، استشر طبيبك إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض.

كيفية الحفاظ على صحة الكلى

يمكن لنظام غذائي متوازن أن يدعم وظائف الكلى بتقليل الإجهاد ومنع تراكم السموم.

أضف فواكهًا منخفضة البوتاسيوم مثل التفاح والتوت والعنب، وخضراوات مثل القرنبيط والكرنب والفلفل الحلو، فمضادات الأكسدة الموجودة فيه تحارب الالتهابات دون إرهاق الكلى.

احرص على اختيار البروتينات الخالية من الدهون بعناية.

قلل من الصوديوم، لأن الإفراط فيه قد يرفع ضغط الدم، وهو سبب رئيسي لتلف الكلى.