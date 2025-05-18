4 أطعمة تعزز صحة البشرة- أبرزها التمر

لا يقتصر جمال البشرة على استخدام المكياج فحسب، بل إن النظام الغذائي الصحي يؤدي دورا حيويا في ترميم خلايا الجلد والحفاظ عليها من التلف.

وتعد الفواكه والخضروات مصادر رئيسية للعناصر الغذائية الضرورية لصحة البشرة، مثل فيتامين C وفيتامين B، اللذين يسهمان في تحسين مظهر الجلد وتقليل مشاكل مثل حب الشباب والبقع الداكنة.

لذا يجب إضافة أطعمة محددة في النظام الغذائي اليومي، لما تحمله من فوائد مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، تدعم صحة الجلد بشكل فعال.

وقالت الدكتورة أناتاليا مور طبيبة الأمراض الجلدية البريطانية: "إن الطعام يزود الجسم والعقل والبشرة بالعناصر الأساسية، وفهم كيفية تأثير النظام الغذائي على الالتهاب وتجديد الخلايا أمر ضروري لبناء روتين عناية فعال بالجلد"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وفيما يلي أبرز هذه الأغذية وفوائدها:

- البطيخ

يعمل على تنظيف المسام وشدها، كما يحتوي على مضادات أكسدة مثل فيتامين C والبيتا كاروتين التي تحمي البشرة من أضرار الشمس والتلوث، وتحافظ على الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن مرونة الجلد.

- بلسم الليمون

تعد عشبة ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، تساعد في تهدئة البشرة وتقليل التهيج، كما تقي من الأضرار البيئية، فضلا عن فوائدها في تخفيف التوتر والأرق.

- قشور البطاطس

تحتوي على حمض الأزيليك والفيتامينات التي تساعد في تفتيح ندبات حب الشباب وتحسين نضارة البشرة، بالإضافة إلى تحفيز تجديد الخلايا بفضل الإنزيمات الطبيعية الموجودة فيها.

- التمر

يعد غنيا بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات، التي تحافظ على مرونة الجلد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، كما يقلل الالتهابات ويحمي خلايا البشرة من التلف.

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