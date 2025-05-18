ما العلاقة بين نقص الحديد والسكتة الدماغية؟ دراسة تكشف

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من الولايات المتحدة أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد (الأنيميا) يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية لدى الشباب.

ويحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عندما لا تكون مخزونات الحديد كافية لدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

نقص الحديد لدى النساء

ويؤثر هذا النوع من فقر الدم الناجم أكثر على النساء، بسبب فقدان الحديد بانتظام خلال الدورة الشهرية، وزيادة الطلب على الحديد أثناء الحمل.

ويمكن أن يؤدي فقر الدم لدى الأم إلى إصابة الطفل بإعاقة ذهنية، واضطراب طيف التوحد، واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

السكتة الدماغية لدى الشباب

وتشير التقديرات حالياً إلى أن 10%-15% من جميع السكتات الدماغية تحدث لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً، وهي فئة تُظهر أيضاً زيادة في انتشار فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ومع ذلك، لم تُجمع سوى بيانات قليلة حول العلاقة بين فقر الدم الناجم عن نقص الحديد والسكتة الدماغية لدى الشباب.

وفي الدراسة، استقصى الباحثون بيانات السجلات الصحية من أكثر من 300 مستشفى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وجمعوا معلومات عن مرضى تتراوح أعمارهم بين 15 و50 عاماً، سواءً كانوا مصابين أو غير مصابين بسكتة إقفارية.

وتم استبعاد المرضى الذين شُخِّصت إصابتهم بفقر الدم لعوامل أخرى، ومنها فقر الدم المنجلي، أو المرتبط بالحمل، أو بتناول موانع الحمل.

أضرار الأنيميا

وأظهر المصابون بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد سابقاً خطراً أكبر بكثير للإصابة بالسكتة الدماغية بعد تحليل متعدد المتغيرات.

كما ارتبط فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بزيادة احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 39%، بشكل مستقل عن جميع عوامل الخطر الأخرى، مثل التدخين.

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