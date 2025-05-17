3 أخطاء شائعة في استخدام مزيل العرق.. تسبب رائحة كريهة

رغم اعتماد ملايين الأشخاص يوميا على مزيلات العرق للتخلص من الروائح غير المرغوبة، إلا أن كثيرين يقعون في أخطاء شائعة قد تجعلهم يعانون من رائحة كريهة أكثر حدة، حتى بعد استخدام هذه المنتجات.

وبحسب تقارير طبية نشرها موقعا WebMD وHealthline، فإن طريقة استخدام مزيل العرق لا تقل أهمية عن نوعه، وهناك 3 أخطاء ضمن الأكثر شيوعا قد تفسد فعالية المزيل، وتؤدي إلى نتائج عكسية.

استخدام مزيل العرق بدلا من مضاد التعرق

يخلط كثيرون بين "مزيل العرق" و"مضاد التعرق"، رغم أن وظيفتهما مختلفة، فمزيل العرق يُخفي الرائحة فقط عبر تعطير المنطقة، بينما يعمل مضاد التعرق على تقليل إفراز العرق نفسه من خلال غلق الغدد العرقية مؤقتًا.

ويؤكد أطباء الجلد أن استخدام مزيل العرق وحده في حالات التعرق الزائد لن يكون كافيا، ما يؤدي لظهور الرائحة مجددًا بعد فترة قصيرة.

تطبيق المزيل على بشرة مبللة أو متعرقة

من الشائع وضع مزيل العرق مباشرة بعد الاستحمام أو أثناء التعرق، لكن هذه الخطوة تقلل من فعاليته.توصي الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية بتطبيق مضاد التعرق على بشرة نظيفة وجافة تمامًا، ويفضل قبل النوم، إذ تكون الغدد العرقية أقل نشاطا، ما يعزز امتصاص المنتج وفعاليته خلال اليوم التالي.

إهمال تنظيف الإبطين جيدًا قبل إعادة الاستخدام

استخدام مزيل العرق دون إزالة الطبقات المتراكمة من العرق والمنتج القديم يساهم في تراكم البكتيريا التي تسبب الرائحة.

وشدد الأطباء على أهمية تنظيف الإبطين بلطف يوميا بصابون مضاد للبكتيريا، وتجفيف المنطقة جيدا قبل وضع أي منتج جديد، لضمان نتائج فعالة تدوم طوال اليوم.

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