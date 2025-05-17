قلبك ومناعتك في خطر.. حسام موافي يحذر من ظهور هذه الأعراض

كتب – سيد متولي

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة شائعة، وهي الإسهال، والتي غالبا ما تكون ناتجة عن مشكلة في الجهاز الهضمي، لكن ماذا لو تزامنت مع الشعور بألم في الصدر؟.

ووفقا لـ حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، فإن الإسهال اضطراب هضمي شائع بين أصحاب الأمراض المناعة الذاتية، وإذا تزامن مع ألم الصدر، فقد يكون سببه عدة أمراض.

وخلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، حذر "موافي"، من أن الإسهال مع ألم الصدر قد يكون سببه بعض الأمراض المناعية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة الحمراء.

وكشف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الشعور بألم الصدر مع الإسهال قد يشير إلى أن المرض المناعي تسبب في إصابة التامور، وهو الغشاء المغلف للسطح الخارجي للقلب، بالالتهاب، وهو أمر شائع لدى كل من يعاني من جميع أمراض المناعة الذاتية.

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