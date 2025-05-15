احرص على تناوله.. مشروب طبيعي يطرد السموم ويقيك من النقرس

كتبت- نرمين ضيف الله:

تزداد عمليات البحث حول الاهتمام بالحلول الطبيعية؛ لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة.

ومن بين الحلول الطبيعية لحماية صحة الجسم مغلي الكرفس، أحد المشروبات ذات الفائدة الطبية المرتفعة.

وتعليقًا على ذلك، أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة، ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن هذا المشروب العشبي، له دور فعال في طرد السموم من الجسم والحد من خطر الإصابة بمرض النقرس.

دور فعال في خفض حمض اليوريك

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح لـ"مصراوي" أن النقرس أحد أشكال التهابات المفاصل الناتج عن تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل.

وأشارت إلى أن مغلي الكرفس يحتوي على مركبات طبيعية تساعد الكلى على التخلص من حمض اليوريك الزائد في الدم، ما يسهم في تقليل فرص حدوث نوبات النقرس المؤلمة.

منقي طبيعي للجسم

وواصلت أن الكرفس غني بمضادات الأكسدة ومركبات البوليفينول التي تعزز من وظائف الكبد والكلى، وهما العضوان الرئيسيان في تصفية السموم من الدم.

واختتمت بالإشارة إلى أن شرب مغلي الكرفس بانتظام يساعد على تحسين عملية الإخراج، وتنقية الجسم من الفضلات الأيضية، ما يمنح شعورًا بالنشاط ويعزز الصحة العامة.

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