مفاجأة صادمة.. علامة غير متوقعة كشفت إصابة فتاة بسرطان خطير

كتبت- أسماء مرسي:

في لحظة غير متوقعة، تحول حياة فتاة بريطانية تبلغ من العمر 15 سنة إلى كابوس مرعب، بعد تشخيص إصابتها بسرطان العظام في مرحلة متأخرة، وذلك عقب حادث سقوطها من دراجتها.

سقوط يكشف عن كارثة صحية

كانت ميلي روبنسون، الطالبة من بول، دورست بإنجلترا، تتمتع بصحة جيدة عندما سقطت من دراجتها أثناء نزهة مع والدها.

في البداية، ظنت الأسرة أن الألم في ذراعها ناتج عن السقوط، لكن مع ازدياد حدته، قررت والدتها كريستا اصطحابها إلى قسم الطوارئ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تشخيص الإصابة

بعد سلسلة من الفحوصات والأشعة السينية، سُمح لميلي بالعودة إلى المنزل. ولكن في وقت لاحق من تلك الليلة، تلقت والدتها اتصالًا عاجلًا من المستشفى يطلبون فيه إعادة ميلي لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي.

كشفت الفحوصات عن إصابتها بسرطان العظام في مرحلته الرابعة، وقد انتشر بالفعل إلى الرئتين وعظام أخرى.

وقع الصدمة على الأم والأسرة

وصفت الأم كريستا لحظة تلقي الخبر بأنها "أسوأ يوم في حياتي"، مؤكدة أن كل شيء حدث بسرعة مذهلة وقلب حياتهم رأسًا على عقب في غضون ساعات قليلة.

وأشارت إلى أن سقوط ميلي من الدراجة ربما كان "معجزة"، حيث قال الأطباء إنها كانت ستموت خلال ستة أشهر بدون علاج.

تخضع ميلي حاليًا لعلاج كيماوي مكثف لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، يتبعه عملية جراحية كبرى لإزالة الأورام، ثم أربعة أشهر أخرى من العلاج الإشعاعي.

ورغم صعوبة الحالة، أعرب الأطباء عن أملهم في إمكانية علاج المرض.

غياب الأعراض

أوضحت الأم أن ميلي لم تظهر عليها أي أعراض شائعة للسرطان مثل فقدان الوزن أو الصداع أو التعب، العلامة الوحيدة التي ظهرت عليها وكانت مؤشرًا لوجود مشكلة صحية هي شعورها بألم في ذراعيها.

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