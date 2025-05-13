فاكهة تقوي العضلات وتقي من الشد العضلي.. تناولها قبل النوم

كتبت- شيماء مرسي

يحتوي الأفوكادو على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية والبوتاسيوم، وحمض الفوليك.

وفي هذا الصدد نرصد لكم فوائد الأفوكادو للعضلات والعظام، وفقا لموقعي "webmd" وهيلثي لاين".

الأفوكادو والعضلات

الأفوكادو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية التي قد تسهم في الوقاية من تقلصات العضلات والشد العضلي، وذلك بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يعملان كإلكتروليتات في الجسم ويؤديان دورا في صحة العضلات.

فوائد أخرى لـ الأفوكادو

-الوقاية من التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

-فقدان الوزن.

-تحسين الحالة المزاجية.

-إمداد الجسم بالطاقة.

-خفض الكوليسترول الضار.

-مكافحة السرطان.

-تقليل مستويات الدهون الثلاثية وضغط الدم.

-التئام الجروح.

-صحة الدماغ.

-ضبط مستويات السكر في الدم.

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