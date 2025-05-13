هذا ما يحدث لجسمك عند تناول المانجو.. مفاجأة

المانجو فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية عديدة للجسم، ولكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناولها؟

الوقاية من السرطان

تحتوي المانجو على مركبات قوية مضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين والفيسيتين وحمض الجاليك، والتي تسهم في الحماية من أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان القولون والثدي والبروستاتا.

تعزيز المناعة

تؤدي المانجو دورا مهما في تقوية جهاز المناعة لاحتوائها على 25 نوعا من الكاروتينات وفيتاميني C و A بكميات وفيرة، ما يحافظ على صحة وقوة الجسم.

تحسين صحة العين ودعم البصر

يُسهم استهلاكها في توفير جزء كبير من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين أ، الضروري لتعزيز الرؤية الجيدة والوقاية من مشكلات العين مثل جفاف العين والعشى الليلي.

إنقاص الوزن

تساعد المانجو في عملية إنقاص الوزن نظرًا لاحتوائها على الألياف التي تعزز الهضم وتمنح شعورًا بالشبع، بالإضافة إلى الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد في حرق السعرات الحرارية.

خفض مستويات الكوليسترول الضار

تتميز المانجو بغناها بالألياف والبكتين وفيتامين سي، وهي عناصر فعالة في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

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