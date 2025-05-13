5 علامات مبكرة تنذر بفشل الكلى.. لا تتجاهلها

تؤدي الكلى دورا حيويا في تنقية الجسم وضبط توازن السوائل والأملاح وضغط الدم، وعندما تبدأ في التدهور، تُرسل إشارات تحذيرية مهمة تستدعي الانتباه المبكر لتجنب مضاعفات خطيرة، وفقا لموقع "onlymyhealth".

تعب وضعف مستمر

الشعور بالإرهاق الشديد والضعف غير المبرر من العلامات الأولية لفشل الكلى، فتراكم السموم في الدم نتيجة لعدم كفاءة الكلى يُسبب هذا الشعور المتزايد بالتعب الذي يؤثر على الأنشطة اليومية.

تورم الأطراف

يشير تورم الساقين والكاحلين والقدمين إلى خلل في قدرة الكلى على تنظيم السوائل، فتراكم السوائل الزائدة في الجسم يؤدي إلى هذه الوذمة الواضحة.

تغيرات في التبول

تشمل هذه التغيرات زيادة التبول الليلي أو نقص كمية البول، بالإضافة إلى تغير لون البول ليصبح داكنًا أو رغويًا أو مصحوبًا بالدم.

غثيان وفقدان الشهية

تراكم السموم في مجرى الدم يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالغثيان والقيء وفقدان الرغبة في تناول الطعام.

صعوبة التركيز وتشوش الذهن

يؤثر ضعف وظائف الكلى على القدرات العقلية، مما يسبب صعوبة في التركيز، وتشوشًا ذهنيًا، وضعفًا في الذاكرة نتيجة لتراكم الفضلات في الدم وتأثيرها على الدماغ.

ضيق التنفس وارتفاع ضغط الدم

تنظم الكلى ضغط الدم، وخللها يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعه أو تفاقمه، كما أن تراكم السوائل في الرئتين قد يسبب ضيقًا في التنفس.

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