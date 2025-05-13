للرجال فوق الخمسين.. كيف تحمي نفسك من الضعف الجنسي؟

أشار أطباء المسالك البولية والعلاج الطبيعي إلى أهمية تمارين قاع الحوض "كيجل" كأداة فعالة لتحسين الصحة الجنسية والبولية لدى الرجال، خاصة مع التقدم في العمر.

ما هي تمارين قاع الحوض؟

أوضح الخبراء أن تمارين كيجل تركز على انقباض وإرخاء عضلات الحوض المسؤولة عن دعم المثانة والمستقيم والأمعاء، وتقوية هذه العضلات تساهم بشكل كبير في الوقاية من مشكلات شائعة تصيب الرجال، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تتعدد فوائد تمارين قاع الحوض للرجال، وتشمل:

تحسين التحكم في التبول والوقاية من سلس البول.

تقليل خطر سرعة القذف وتعزيز القدرة على التحكم.

دعم وظيفة الانتصاب وتحسين الأداء الجنسي.

تعزيز جودة الحياة بشكل عام مع التقدم في العمر.

وأظهرت دراسات سريرية نتائج واعدة في تحسين أعراض التبول والتحكم في القذف لدى الرجال الذين يمارسون هذه التمارين بانتظام.

كيف تؤدي تمارين قاع الحوض بشكل صحيح؟

قم بشد هذه العضلات لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ ثم أرخها، وكرر هذا التمرين 8 إلى 10 مرات، ثلاث مرات يوميًا.

نصائح مهمة عند ممارسة التمرين

ينصح الخبراء بالاعتدال في ممارسة التمارين وتجنب الإجهاد المفرط الذي يؤدي إلى نتائج عكسية، يجب التوقف فورًا عند الشعور بأي ألم والالتزام بروتين منتظم، كما يجب استشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض مثل كثرة التبول أو ضعف الانتصاب.

لا تحتاج لمعدات.. فقط الانتظام والمعرفة

تمارين كيجل لا تتطلب أي أجهزة أو معدات خاصة، بل تعتمد بشكل أساسي على الانتظام في الممارسة والمعرفة بالطريقة الصحيحة لأدائها.

اقرأ أيضا:

توصية خاصة للرجال.. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الفاكهة (فيديو)

علامة على الأظافر تكشف إصابة امرأة بهذا النوع من السرطان

تتشابه مع حرقة المعدة.. احذر أعراض تكشف النوبة القلبية

احذر هذا الطعام الشائع.. يرفع الكوليسترول ويدمر الطحال

ماذا يحدث لمعدتك وكليتيك عند شرب الشاي على الريق؟.. مفاجأة