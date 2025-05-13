ارتجاع المريء.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

ارتجاع المريء حالة شائعة تحدث عندما تنتقل محتويات المعدة الحمضية إلى المريء بسبب ضعف أو ارتخاء الصمام الواصل بينهما، هذا التعرض المتكرر للحمض يهيج بطانة المريء ويسبب أعراضًا مزعجة.

فيما يلي، إليك أسباب وأعراض وعلاج ارتجاع المريء، وفقا لموقع "onlymyhealth".

أسباب ارتجاع المريء

هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء:

السمنة

تعتبر السمنة، وخاصة دهون البطن الزائدة، من أبرز الأسباب حيث تزيد الضغط على المعدة وتُضعف صمام المريء.

بعض الأطعمة

يمكن أن تسهم بعض الأطعمة والمشروبات في تهيج المعدة والمريء وزيادة الارتجاع، مثل الأطعمة الدهنية، والمشروبات الغازية، والشاي، والقهوة، والشوكولاتة، والحلويات.

التدخين

يؤدي التدخين إلى ارتخاء صمام المريء، ما يزيد من احتمالية ارتجاع الحمض.

أعراض ارتجاع المريء

حرقة المعدة

نزيف في المريء (في حالات متقدمة)

صعوبة في البلع

التجشوء

علاج ارتجاع المريء

اتباع نظام غذائي صحي يشمل وجبات صغيرة ومتكررة، وتجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من كما يُنصح بممارسة الرياضة.

إنقاص الوزن في حالة السمنة.

الامتناع عن التدخين.

تناول بعض الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، لتقليل إنتاج الحمض في المعدة.

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