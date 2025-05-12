أطعمة شائعة قد تسرع من الوفاة المبكرة.. احذرها

أثبتت عدة دراسات أن الأطعمة فائقة المعالجة قد تكون سببا في الوفاة المبكرة، إذ تبين أن عدد كبير من المقبلين على تناول هذا النوع من الطعام كانوا أكثر عرضة لمواجهة الموت المبكر مقارنة بغيرهم غير المقبلين عليها، ويرجع ذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من الدهون والسكر والملح وهي مكونات خطيرة تسبب الكثير من الأمراض التي قد تؤدي إلى الوفاة ومنها أمراض القلب.

كما أثبتت الدراسات أيضا أن هذه الأطعمة تؤثر على الصحة "بسبب التغيرات التي تطرأ عليها أثناء المعالجة الصناعية واستخدام المكونات الاصطناعية، بما في ذلك الملونات والنكهات والمحليات الاصطناعية والمستحلبات والعديد من الإضافات ومساعدات المعالجة الأخرى، لذلك يجب استبدالها بأطعمة أخرى تكون أكثر فائدة وتأتي ضمن نظام غذائي سليم.

وبحسب موقع bbc فإن بعض الأمثلة على هذا النوع من الطعام، والتي يجب التقليل منها حفاظا على الصحة العامة وهي:

الكعك والمعجنات والبسكويت

رقائق البطاطس

خبز السوبر ماركت

النقانق، البرجر، الهوت دوج

الشوربات سريعة التحضير، النودلز والحلويات

قطع الدجاج الصغيرة

أصابع السمك

زبادي الفواكه ومشروبات الفواكه

السمن النباتي والزبدة

حليب الأطفال.

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