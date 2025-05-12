احذر هذه العلامة في العين.. قد تكون مؤشرا لمرض عقلي خطير

ينظر إلى العين على أنها مرآة الجسد، لكنها قد تكون أيضا مرآة للعقل، فعندما تطرأ تغيرات غير مبررة في حركة العين أو اتساع حدقتها، قد تكون علامة تحذيرية مبكرة لبعض الاضطرابات النفسية والعقلية الخطيرة، أبرزها الفصام واضطراب ثنائي القطب.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور حسام كمال، استشاري الطب النفسي والأعصاب، أن الدراسات الحديثة بدأت تربط بين سلوك العين اللا إرادي وبين نشاط الدماغ، مشيرًا إلى أن "بعض المرضى الذين يعانون من أمراض عقلية، كالفصام، يظهرون خللًا واضحًا في تتبّع الأجسام المتحركة بالعين، أو بطئًا غير طبيعي في الاستجابة البصرية".

وأضاف "كمال" في تصريحات لـ"مصرواي" إنّ اتساع حدقة العين المستمر، أو الرجفان الخفيف في الجفن دون سبب عضوي واضح، يمكن أن يكونا أيضا مرتبطين باضطراب في كيمياء الدماغ، خصوصا في الحالات التي تعاني من قلق حاد أو اضطراب هوسي.

متى تستدعي الحالة القلق؟

أكد استشاري الطب النفسي والأعصاب أنه إذا لاحظ الشخص أو المحيطون به تكرار تغيرات في حركة العين دون وجود مشكلة عضوية أو إجهاد بصري واضح، خاصة إذا رافقها تغير في السلوك، أو اضطرابات في النوم والمزاج، فيجب مراجعة طبيب مختص فورا.

العلامة ليست تشخيصا لكنها إنذار مبكر

واختتم "كمال" تصريحاته بالإشارة إلى أن تغيرات العين لا تعني بالضرورة الإصابة بمرض عقلي، لكنها قد تكون من المؤشرات المبكرة التي يجب عدم تجاهلها، خاصة مع تزايد التوجه العالمي نحو التشخيص المبكر للأمراض النفسية للسيطرة عليها قبل أن تتفاقم.

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