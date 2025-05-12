انتبه.. 7 علامات تحذيرية تنذر بارتفاع ضغط الدم

يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت" لأنه يتطور دون ظهور أعراض واضحة لسنوات، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التحذيرية التي يمكن أن تشير إلى وجود هذه الحالة الخطيرة، وفقا لموقع "Times of India".

صداع حاد

إذا كنت تعاني من صداع متكرر أو شديد، خاصة في الصباح، يشير ذلك إلى تمدد الأوعية الدموية الدماغية الناتج عن ارتفاع الضغط.

ألم في الصدر

أي ألم أو ضيق في الصدر يستدعي الانتباه والذهاب للطبيب المختص، فقد يكون علامة على إجهاد القلب بسبب ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد خطر النوبات القلبية.

ضيق التنفس

صعوبة التنفس أثناء الأنشطة البسيطة تشير إلى تأثير ارتفاع الضغط على القلب والرئتين، ما يعيق حصول الجسم على الأكسجين الكافي ويتطلب تدخلا طبيا عاجلا.

دوخة أو تشوش الرؤية

تأثير ارتفاع ضغط الدم على تدفق الدم للدماغ والعينين يسبب الدوخة أو عدم وضوح الرؤية.

نزيف الأنف المتكرر

رغم أن نزيف الأنف العرضي طبيعي، إلا أن تكراره أو حدوثه بدون سبب واضح علامة على ارتفاع حاد في ضغط الدم.

تعب أو ارتباك غير مبرر

ضعف تدفق الدم إلى الدماغ نتيجة ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى شعور بالتعب أو الارتباك.

خفقان في الصدر أو الرقبة أو الأذنين

الشعور بدقات أو خفقان أو ضغط في هذه المناطق غالبًا ما يرتبط بارتفاع ضغط الدم ويصاحبه عدم انتظام ضربات القلب أو القلق، لذا لا تتجاهله.

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