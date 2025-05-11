أكلة شعبية على "قد الإيد".. تنظف رئتيك وتقوي قلبك دون أدوية

كتبت- نرمين ضيف الله:

في عالم مليء بالأطعمة، يحتاج الجسم من وقت لآخر إلى "إعادة ضبط" النظام الغذائي، عبر بعض الأكلات الشعبية البسيطة التي تساعد على تنظيف الجسم من الداخل، وخاصة الرئتين والشرايين.

وتعليقا على ذلك؛ قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن العدس طبق متوارث من جيل إلى جيل، معروف ببساطته وقيمته الغذائية العالية.

وأضافت في تصريح لـ"مصراوي" أن العدس غني بالألياف، والحديد، والفيتامينات والمعادن، وهو عنصر فعال في تنظيف الجسم من السموم.

وتابعت أن العدس غني بمضاد للأكسدة ويحتوي على مركبات تحارب الجذور الحرة اللي تضر خلايا الرئة وتسبب الالتهابات.

وواصلت أن العدس يخفض الكولسترول الضار لأنه غني بالألياف القابلة للذوبان ويساعد على تنظيف الشرايين ومنع تراكم الدهون فيها.

وأكملت العدس يحسن الدورة الدموية لأنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وهما عنصران يدعمان صحة القلب، والشرايين.

ونصحت بتناول العدس مرة إلى مرتين في الأسبوع لأنه يساعد على دعم الجهاز التنفسي وتنشيط الدورة الدموية، خاصة عند كبار السن.

ويبلغ سعر كيلو العدس في كارفور نحو 100 جنيه شاملا قيمة الضريبة، وفقا لآخر تحديث على الموقع الخاص بالمتجر.

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