لسانك يكشف أسرار صحتك.. طبيبة تحذر من علامات تنذر بأمراض خطيرة

كشفت الدكتورة يوليا زابولوتسكايا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أن حالة اللسان تعكس صحة الجسم وقد تنبئ بمشاكل صحية متنوعة، بما فيها اضطرابات الجهاز الهضمي.

وتابعت: "يتميز اللسان الصحي بملمس ناعم ورطوبة مناسبة، بالإضافة إلى لون وردي فاتح ومظهر خالٍ من أي طبقات غير طبيعية أو تشوهات في تركيبه. لذا، فإن أي اختلاف عن هذه الحالة الطبيعية يستدعي الانتباه"، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأضافت: "ربما يكون ظهور طبقة بيضاء أو رمادية مائلة للون الأبيض هو العرض الأكثر شيوعا. وتعتبر الطبقة البيضاء الرقيقة طبيعية، خاصة في الصباح. ولكن الطبقة البيضاء أو الرمادية الكثيفة والسميكة، قد تشير إلى التهاب المعدة (التهاب الغشاء المخاطي في المعدة)، أو التهاب الاثني عشر، أو القرحة، أو حتى عدوى فطرية (داء المبيضات)".

أما الطبقة الصفراء، فقد تشير إلى وجود مشكلات في كيس الصفراء أو قد تكون مرتبطة بالارتجاع (ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء). كما يمكن أن تلاحظ لدى الأشخاص الذين يدخنون لفترة طويلة.

وقد يشير اللسان الأحمر الفاتح (اللامع) إلى نقص فيتامين В12، الذي يحدث غالبا مع التهاب المعدة الضموري (ترقق الغشاء المخاطي في المعدة). كما قد تشير تقرحات اللسان وتآكله وآثار الأسنان على حوافه أو تغير حجم وشكل حليمات اللسان إلى وجود مشكلات في الجهاز الهضمي.

وتنصح الطبيبة باستشارة الطبيب عند ملاحظة الأعراض التالية:

- تغيرات في اللسان تستمر لأكثر من أسبوع.

- مجموعة من التغيرات في اللسان مع أعراض أخرى- حرقة المعدة، والتجشؤ، وألم البطن، والغثيان، والتقيؤ.

- تغيرات في الشهية، والبراز، وتدهور الحالة الصحية العامة.

وتقول: "يجب أن نعلم أن اللسان مجرد مؤشر، لا يمكن الاعتماد على حالته للتشخيص الدقيق. وأن ظهور واحد أو أكثر من هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بمرض خطير. ولكنه يعتبر سببا وجيها للاهتمام بالصحة واستشارة الطبيب الأخصائي لأن التشخيص المبكر والعلاج في الوقت المناسب هما مفتاح الصحة والعمر الطويل".

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