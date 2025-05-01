لصحة قلبك.. احذر تناول نوعين من الأسماك يرفع ضغط الدم

كتب – سيد متولي

غالبًا ما يُحتفى بالأسماك لأحماضها الدهنية أوميجا 3 وفوائدها الصحية، إلا أنها ارتبطت أيضًا بمخاطر ارتفاع ضغط الدم، وأشار أحد الصيادلة إلى أن بعض أنواع الأسماك قد تُفاقم ارتفاع ضغط الدم، وهو نذير مشكلات صحية خطيرة كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

وحذّر عباس كناني، من صيدلية "كيميست كليك"، من أن تناول الأسماك المجففة والمدخنة قد يعيق التحكم في مستويات ضغط الدم الصحية.

ويُنصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بإعادة النظر في تناول هذه الأنواع من الأسماك، فعلى الرغم من غناها بالبروتين والعناصر الغذائية، إلا أن الأسماك المجففة والمدخنة قد تُسبب ارتفاعًا حادًا في ضغط الدم بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم فيها، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وقال عباس: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الحد من كمية الطعام التي يتناولونها بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم، تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم".

يحتفظ الجسم بالماء عند تناول الملح، وعندما نفرط في تناول الطعام، يُسبب الماء الزائد في الدم ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم.

ولتنظيم الملح بشكل أفضل، يجب التحقق من ملصقات الأطعمة وتجنب المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، وخاصة تلك التي تحتوي على 1.5 جرام أو أكثر لكل 100 جرام، حسب ما ذكره موقع Surrey Live .

ومع ذلك، أصدرت مؤسسة ضغط الدم في المملكة المتحدة تحذيراً أيضاً من أن الأسماك المجففة "تحتوي على نسبة عالية من الملح بشكل خاص"، ما يشير إلى أنه من الحكمة "محاولة تجنب" هذا الخيار أو اختيار نوع أقل ملحا.

كما تحتوي الأسماك المدخنة أيضًا على مستويات كبيرة من الملح، حيث يحتوي نصف العبوة عادةً على حوالي 1.5 جرام، وهو ما يعادل ربع الحد الأقصى للجرعة اليومية الموصى بها للبالغين، كما أشارت شينا باجيروتي، مساعدة أخصائية التغذية في مؤسسة Consensus Action للملح والسكر والصحة.

ونصحت أيضًا بتقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالملح، حيثما أمكن، واختيار بدائل تحتوي على كمية أقل من الملح، مثل الأسماك المعلبة أو الطازجة، والتي توفر فوائد انخفاض الملح مع توفير كمية كبيرة من البروتين وأوميجا 3.

وتوصي جيني شيا رون، أخصائية التغذية في الولايات المتحدة، بالاستمتاع بالأطعمة المعالجة والمدخنة في بعض الأحيان ودمجها مع الأطعمة الكاملة قليلة الصوديوم.

وقالت لمجلة EatingWell: "إن مفتاح الحصول على أقصى قدر من المتعة والفوائد الصحية من المأكولات البحرية هو اختيار مجموعة متنوعة من خيارات المأكولات البحرية طوال الأسبوع - طازجة، مجمدة، معلبة ومدخنة".

بينما نصحت سارة بفلوجرادت، وهي أخصائية تغذية ومعلمة تغذية مقيمة في الولايات المتحدة، باتباع هذه الطريقة أيضًا لتجنب الأطعمة شديدة المعالجة إذا كنت تراقب مستويات الصوديوم لديك.

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