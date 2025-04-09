ماذا يحدث في الدماغ عند الإصابة بالصداع النصفي؟.. لن تتوقع

كتب – سيد متولي

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلة الصداع النصفي، لكن هل تعرف ما يحدث داخل الدماغ بسبب هذا الأمر؟.

ما هو الصداع النصفي؟

الصداع النصفي نشاط دماغي متعدد المراحل يبدأ قبل ساعات أو حتى أيام من النوبة الفعلية، وقد يسبب الانفعال أو التعب أو حتى الجوع بشكل غير عادي، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

وعندما يحدث الصداع النصفي، تنتشر موجة من النشاط الكهربائي عبر سطح الدماغ، ما يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات، بما في ذلك إطلاق المواد الكيميائية الالتهابية وتضخم الأوعية الدموية التي تؤدي إلى الألم.

أعراض الصداع النصفي

ويعاني مريض الصداع النصفي من ظاهرة "الهالة"، إذ يمكن أن تكون هناك خطوط متعرجة أو بقع عمياء أو إحساس بالوخز يستمر عادة من 5 إلى 60 دقيقة.

أسباب الصداع النصفي

ليس هناك سبب محدد للصداع النصفي، لكن الدراسات ترجع الأمر إلى مزيج من العوامل الوراثية والتغيرات في كيمياء المخ والعوامل البيئية، فبعض الأشخاص أكثر حساسية للتغيرات من حولهم أو داخليا من غيرهم.

أسباب محتملة لـ الصداع النصفي

التوتر.

بعض الأطعمة مثل الجبن القديم والشوكولاتة والكافيين.

اضطرابات النوم يمكن أن تؤدي إلى عدم توازن دماغك.

التغيرات الهرمونية التي تصيب النساء، وخاصة أثناء الدورة الشهرية.

علاج الصداع النصفي

تناول مسكنات الألم الشهيرة.

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل.

الحفاظ على جدول نوم منتظم.

البقاء رطبا.

تناول وجبات صحية.

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