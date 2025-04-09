هل الشعور بالجوع يسبب تغيرات بالجسم؟

الشعور بالجوع يسبب سلسلة من التغيرات الفسيولوجية والهرمونية في الجسم، إنه ليس مجرد إحساس مزعج في المعدة، بل هو إشارة معقدة تؤدي إلى استجابات واسعة النطاق تهدف إلى الحصول على الغذاء وتوفير الطاقة.

إليك بعض أبرز التغيرات التي تحدث في الجسم عند الشعور بالجوع، وفقًا لـ healthline.

تغيرات هرمونية

ارتفاع هرمون الجريلين (Ghrelin): يُفرز هذا الهرمون بشكل أساسي من المعدة وينتقل إلى الدماغ لتحفيز الشهية وزيادة الرغبة في تناول الطعام. يُعرف أيضًا باسم "هرمون الجوع".

انخفاض هرمونات الشبع

تنخفض مستويات الهرمونات التي تشير إلى الشبع والامتلاء، مثل اللبتين (Leptin) الذي يُفرزه النسيج الدهني.

تأثير على هرمونات أخرى

قد يؤدي الجوع لفترة طويلة إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) كرد فعل من الجسم لنقص الطاقة.

تغيرات في الجهاز الهضمي

تقلصات المعدة

تبدأ المعدة في الانقباض والتحرك، مما قد يسبب الإحساس بـ "قرقرة المعدة" أو آلام الجوع.

إفراز الأحماض

تستمر المعدة في إفراز الأحماض استعدادًا لتناول الطعام.

تغيرات في مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي

انخفاض مستويات السكر في الدم (Glucose): هذا هو المحفز الرئيسي للشعور بالجوع. عندما تنخفض مستويات السكر، يرسل الجسم إشارات للحصول على مصدر جديد للطاقة.

تكسير الجليكوجين

يبدأ الكبد في تكسير مخزون الجليكوجين (الصورة المخزنة للكربوهيدرات) لإطلاق الجلوكوز في الدم وتوفير الطاقة.

تكسير الدهون

إذا استمر الجوع لفترة أطول، يبدأ الجسم في تكسير الدهون المخزنة للحصول على الطاقة.

تغيرات في الدماغ والمزاج

زيادة التركيز على الطعام

يصبح الدماغ أكثر انشغالًا بالتفكير في الطعام والبحث عنه.

تغيرات في المزاج

قد يشعر الشخص بالتهيج، والانفعال، وصعوبة التركيز، والقلق بسبب نقص الغذاء ("Hangry" - مزيج من Hungry و Angry)

تأثير على الإدراك

في حالات الجوع الشديد، قد تتأثر القدرات الإدراكية وعمليات اتخاذ القرار.

تغيرات سلوكية

زيادة البحث عن الطعام

يصبح الشخص أكثر نشاطًا في البحث عن مصادر الطعام وتناوله عند توفره.

تغيرات في عادات الأكل

قد يؤدي الجوع الشديد إلى الإفراط في تناول الطعام بشكل أسرع عند الحصول عليه.

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