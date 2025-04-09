6 فوائد لتناول خل التفاح قبل النوم

على الرغم من أن الأبحاث حول فوائد تناول خل التفاح قبل النوم لا تزال محدودة وتحتاج إلى المزيد من الدراسات القوية، إلا أن هناك بعض الفوائد التي يشير إليها البعض بناءً على الدراسات، وفقًا لـ "مجلة هيلث".

تحسين مستويات السكر في الدم

تشير بعض الدراسات الصغيرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم في الصباح لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. يُعتقد أن حمض الأسيتيك الموجود في الخل قد يحسن حساسية الأنسولين.

تخفيف أعراض الارتجاع الحمضي

على عكس الاعتقاد الشائع بأن الخل يزيد الحموضة، يرى البعض أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح المخفف قبل النوم قد يساعد في موازنة حموضة المعدة لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء. الفكرة هي أن الارتجاع قد يحدث أحيانًا بسبب نقص حمض المعدة، وأن الخل قد يساعد في تعزيزه.

المساعدة في إنقاص الوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن حمض الأسيتيك في خل التفاح قد يساعد في تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الشهية، مما قد يساهم في إدارة الوزن على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن تناول الخل وحده قبل النوم ليس حلاً سحريًا لفقدان الوزن ويتطلب نظامًا غذائيًا صحيًا وممارسة الرياضة.

تحسين جودة النوم

يعتقد البعض أن تناول خل التفاح قبل النوم قد يساعد في تحسين جودة النوم عن طريق تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاعها المفاجئ أثناء الليل، مما قد يؤثر على النوم. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الارتجاع الحمضي يسبب الأرق، فإن تخفيفه (إذا حدث) قد يحسن النوم.

تخفيف تشنجات الساق الليلية

يعاني بعض الأشخاص من تشنجات الساق الليلية التي قد تكون مرتبطة بنقص المعادن أو مشاكل في الدورة الدموية. يعتقد البعض أن خل التفاح قد يساعد في تزويد الجسم ببعض المعادن أو تحسين الدورة الدموية، مما قد يخفف هذه التشنجات. ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي قوي يدعم هذا الادعاء.

خصائص مضادة للميكروبات

يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، قد يساعد تناوله بكميات صغيرة في تطهير الفم والحلق من بعض الميكروبات، مما قد يساهم في صحة الفم. ومع ذلك، يجب الحذر من تأثير حمض الخل على مينا الأسنان.

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