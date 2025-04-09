مشروب شهير يساعد على تفتيت الدهون وحصوات الكلي

شرب الماء يؤدي دورًا هامًا في المساعدة على تفتيت الدهون ومنع تكون حصوات الكلى والمساعدة في طردها، وفقًا لما جاء في صحيفة healthline.

لتفتيت الدهون في الجسم

الترطيب وعملية الأيض

الماء ضروري لجميع وظائف الجسم، بما في ذلك عملية الأيض (حرق السعرات الحرارية والدهون). عندما يكون الجسم جيدًا، تعمل العمليات الأيضية بكفاءة أكبر.

الشعور بالشبع

شرب الماء قبل الوجبات يمكن أن يساعد في الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناولة، مما يساهم في إدارة الوزن وتقليل تراكم الدهون.

طرد السموم

يساعد الماء الكلى والكبد على أداء وظائفهما في تصفية الفضلات والسموم من الجسم، والتي يمكن أن تتراكم وتعيق عملية التمثيل الغذائي للدهون.

لحصوات الكلى

زيادة حجم البول

شرب كمية كافية من الماء يزيد من حجم البول، مما يساعد على تخفيف تركيز المعادن والأملاح التي تشكل حصوات الكلى.

منع تكون الحصوات

البول المخفف يجعل من الصعب على المعادن أن تتبلور وتتجمع لتكوين حصوات.

المساعدة في طرد الحصوات الصغيرة

شرب كميات كبيرة من الماء يمكن أن يساعد في مرور الحصوات الصغيرة عبر المسالك البولية بشكل طبيعي وأقل ألمًا.

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