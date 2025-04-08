احذر.. 7 مضاعفات تظهر على جسمك بسبب نقص الحديد

كتب – سيد متولي

نقص الحديد مشكلة غذائية شائعة، يمكن أن يؤثر بشكل خفي على وظائف الجسم المختلفة، فبدون كمية كافية من الحديد، يكافح الجسم لإنتاج الهيموجلوبين الكافي، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية ملحوظة تؤثر على الطاقة والمناعة والصحة العامة مع مرور الوقت.

التعب والضعف

يُقلل انخفاض مستويات الحديد من نقل الأكسجين في الدم، ما يُسبب نقصًا في الطاقة في العضلات والأنسجة، ويؤدي ذلك إلى تعب وضعف مستمرين وصعوبة في التركيز، حتى بعد الراحة أو النوم، ما يؤثر على الإنتاجية اليومية والدافعية، بحسب تايمز أوف إنديا.

بشرة شاحبة

يساعد الحديد على إنتاج الهيموجلوبين، الذي يُعطي الدم لونه الأحمر، عند انخفاض مستوياته، قد يبدو الجلد شاحبًا أو باهتًا بشكل ملحوظ، خاصةً على الوجه، والشفتين الداخليتين، والجفون السفلية، ما يُشير إلى ضعف الدورة الدموية.

ضيق في التنفس

يحدّ نقص الحديد من وصول الأكسجين إلى العضلات والأنسجة، ما يجعل حتى الأنشطة البسيطة، مثل صعود السلالم أو المشي، صعبة.

قد تشعر بضيق في التنفس أو تسارع في ضربات القلب دون بذل أي مجهود، ما يشير إلى نقص الأكسجين في الجسم.

الصداع المتكرر والدوخة

يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين في المخ بسبب انخفاض مستويات الهيموجلوبين إلى الصداع المستمر أو الدوخة المتكررة، ويحدث هذا عندما تتضخم الأوعية الدموية استجابة لذلك، ما يسبب الضغط والألم حول الجبهة أو الصدغين.

هشاشة الأظافر وتساقط الشعر

يُضعف نقص الحديد إنتاج الكيراتين، ما يؤدي إلى جفاف وهشاشة الأظافر وسهولة تكسرها، وتساقط الشعر بشكل مفرط، قد يبدو الشعر رقيقًا وباهتًا أو يتساقط على شكل بقع، ما يدل على سوء التغذية وضعف تدفق الدم إلى بصيلات الشعر.

متلازمة تململ الساقين

يُعدّ الشعور بوخزٍ في الساقين، خاصةً في الليل، علامةً على نقص الحديد، يُؤثّر هذا على النوم ويُسبّب رغبة مزعجةً في تحريك الساقين، وغالبًا ما يرتبط بانخفاض وظيفة الدوبامين في الدماغ.

زيادة قابلية الإصابة بالعدوى

يدعم الحديد إنتاج الخلايا المناعية ووظائفها، عند نقصه، يُكافح الجسم لمحاربة العدوى، ما يؤدي إلى نزلات برد متكررة، والتهاب الحلق، أو بطء التئام الجروح، ما يعكس ضعف المناعة وزيادة التعرض للأمراض.

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