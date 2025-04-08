في 6 خطوات.. إليك كيفية العودة إلى نمط غذائي صحي بعد رمضان والعيد

كتبت- نرمين ضيف الله

العودة إلى نظامك الغذائي الطبيعي بعد رمضان والعيد ممكن تكون خطوة مهمة للحفاظ على صحتك واستعادة توازنك.

في التقرير التالي، بعض النصائح اللي ممكن تساعدك في كده، بحسب ما جاء في موقع “هيلث لاين”:

1. التدرج في العودة إلى النظام الغذائي الطبيعي

بعد فترة من الصيام، من الأفضل تبدأ بإدخال الأطعمة تدريجيًا، بدل ما ترجع مباشرة للأكلات الثقيلة والمقلية.

2. التركيز على الوجبات المتوازنة

حاول تضمّن في كل وجبة:

• بروتينات

• كربوهيدرات معقدة

• دهون صحية

زي: الخضار، الفواكه، الحبوب الكاملة، والدجاج أو السمك كمصادر بروتين.

3. التحكم في الكميات

بعد العيد، ممكن تكون اتعودت على كميات أكل كبيرة.

حاول تبقى أكتر وعيًا بالكمية اللي بتاكلها، عشان تتفادى زيادة الوزن.

4. شرب الماء

ما تنساش تشرب كمية كافية من المياه، خصوصًا لو كنت واكل أكل فيه ملح أو سكر كتير خلال العيد.

5. ممارسة الرياضة

الرجوع للرياضة بانتظام بيساعد على تحسين الهضم وتنظيم الوزن، وكمان بيرفع حالتك المزاجية.

6. تجنب الأطعمة الثقيلة والمقليات

قلل من الأكلات الدسمة اللي غالبًا كنت بتاكلها في العيد، وحاول تستبدلها بأكلات خفيفة وصحية.

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