حساسية الربيع.. 8 طرق فعالة للوقاية مع حساسية العين والأنف؟

كتبت- نرمين ضيف الله

حساسية الربيع مشكلة شائعة بيعاني منها كتير من الناس بسبب تزايد حبوب اللقاح والمواد المهيِّجة التانية في الهوا خلال الفترة دي.

وتعليقًا على كده، أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، طرق الوقاية.

وأضاف في تصريح خاص لـ”مصراوي”، إن الحساسية دي بتأثر بشكل خاص على العينين والأنف، وبتسبب أعراض زي الحكة، والدموع، والاحتقان، والعطس.

إليك بعض الطرق الفعّالة للتعامل مع حساسية العين والأنف وطرق الوقاية:

• الابتعاد عن المواد المهيِّجة

تجنّب الأماكن اللي فيها تركيز عالي من حبوب اللقاح.

• حاول تبقى في البيت وقت الذروة

زي الصبح بدري أو بعد العصر، عشان تقلل تعرضك لحبوب اللقاح.

• اقفل الشباك

خصوصًا في الأيام الحارة والمشمسة، عشان تقلل دخول حبوب اللقاح للبيت.

• استخدم قطرة عين مضادة للحساسية

بتساعد في تقليل تهيج العين وحكّتها.

• بخاخات الأنف

مفيدة لتقليل الاحتقان الناتج عن التهاب الأنف التحسسي.

• اغسل وشك وعينك باستمرار

• استخدم محلول ملحي مخصص لتنضيف العين من حبوب اللقاح والأتربة.

• واغسل وشك وإيدك كويس بعد ما ترجع من بره.

• استخدم منقّي هوا (فلتر)

أجهزة تنقية الهوا في البيت أو المكتب بتقلل من تركيز حبوب اللقاح والغبار.

• البس نضارة شمس

بتساعد في حماية العين من حبوب اللقاح اللي في الهوا.

• استحمى بعد ما ترجع من بره

عشان تتخلص من حبوب اللقاح اللي ممكن تكون عالقة في شعرك أو هدومك.

• تجنّب الأماكن المقفولة اللي فيها ملوثات

زي أماكن التدخين أو اللي فيها عوادم كتير، لأنها بتزود أعراض الحساسية.

• كل أكل صحي

في أطعمة بتقلل الالتهاب في الجسم، زي:

• الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 (زي السلمون والجوز)

• التوت

• الفواكه الغنية بفيتامين C (زي الحمضيات والفلفل الأحمر)

• استخدم مرطبات

لو حسيت بجفاف في العين أو الأنف، استخدم قطرات أو مرطبات مناسبة لترطيب الأغشية المخاطية.

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