احذرها.. 3 علامات إذا ظهرت على قدميك تنذرك بالسكتة القلبية

كتبت - نرمين ضيف الله

قد تكون بعض الأعراض التي تظهر على قدميك مؤشراً على مشكلة صحية خطيرة مثل السكتة القلبية.

وعلى الرغم من أن القدمين قد لا تكونان أول ما يخطر ببالك عند التفكير في السكتة القلبية، إلا أن هناك بعض العلامات التي يجب أن تكون على دراية بها، لأنها تشير إلى وجود مشكلات في الدورة الدموية أو صحة القلب.

بعض العلامات التي قد تنذر بالسكتة القلبية، وفقاً لموقعي “مايو كلينك” و”هيلث لاين”:

1. تورم القدمين والكاحلين

إذا لاحظت تورماً غير طبيعي في قدميك أو كاحليك، فقد يكون ذلك نتيجة لتراكم السوائل بسبب ضعف الدورة الدموية أو مشكلات في القلب.

عندما لا يعمل القلب بشكل صحيح، قد لا يتمكن من ضخ الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى تجمع السوائل في الأطراف السفلية، وهي من العلامات الشائعة لضعف عضلة القلب.

2. برودة القدمين أو الأطراف السفلية

إذا كنت تشعر ببرودة شديدة في قدميك أو أصابع قدميك، رغم أن الطقس دافئ، فقد يكون ذلك مؤشراً على ضعف الدورة الدموية.

ضعف ضخ الدم من القلب إلى الأطراف قد يؤدي إلى هذا الشعور بالبرودة، وهو أمر قد يرتبط بأمراض القلب أو اضطرابات الأوعية الدموية.

3. الألم أو الشعور بالثقل في الساقين

الشعور بألم مفاجئ أو بثقل في الساقين أو القدمين، خاصة أثناء المشي أو الوقوف لفترات طويلة، قد يكون من أعراض انسداد الأوعية الدموية نتيجة تراكم الدهون أو الترسبات.

وإذا كان الألم مصحوباً بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس أو التعب المفاجئ، فقد تكون هذه علامة على وجود مشكلة قلبية خطيرة، ويُنصح حينها بسرعة التوجه إلى الطبيب.

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