سرطان الرقبة والرأس.. إليك الأعراض وطرق الوقاية

أكد الدكتور ديفيد جولدنبرج، أخصائي جراحة الرأس والرقبة في جامعة ولاية بنسلفانيا، على أهمية الانتباه إلى الأعراض المبكرة لسرطان الرأس والرقبة، مشيرا إلى أن العديد من هذه العلامات تكون واضحة نسبيا، مثل ظهور كتلة في الرقبة، أو بحة مستمرة في الصوت، أو حتى قرحة فموية لا تلتئم.

وفي هذا السياق، أوضح "جولدنبرج": "بالرغم من أن قرح الفم وبحة الصوت تعتبر من الأعراض الشائعة وغير الخطيرة في معظم الحالات، إلا أنه من الضروري استشارة الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من أسبوع أو أسبوعين".

وأضاف: "العديد من هذه العلامات والأعراض يمكن للمرء اكتشافها بنفسه، ولكن الأهم هو عدم تجاهلها، فالتشخيص المبكر يؤدي دورا حيويا في تحسين فرص العلاج والشفاء"، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

مواضع الإصابة بسرطان الرأس والرقبة:

يشمل مصطلح سرطان الرأس والرقبة مجموعة متنوعة من السرطانات التي يمكن أن تصيب مناطق مختلفة من الجزء العلوي من الجسم، وتشمل هذه المناطق:

تجويف الفم، بما في ذلك الشفتين، وأي جزء داخل الفم وصولاً إلى منطقة اللوزتين.

البلعوم الفموي الذي يضم الجزء الخلفي من الفم، وقاعدة اللسان، واللوزتين.

الحنجرة.

مناطق أخرى، مثل الأنف والجيوب الأنفية، والبلعوم الأنفي، والجلد، والغدة الدرقية.

وحذر الطبيب من أن "معظم هذه السرطانات تميل إلى الانتشار إلى الرقبة، لذلك، فإن أي كتلة تظهر في جانب الرقبة لدى شخص يزيد عمره عن 40 سنة يجب التعامل معها على أنها قد تكون سرطانية حتى يثبت العكس.

أهم العلامات التحذيرية:

هناك عدة علامات شائعة يمكن أن تشير إلى وجود سرطان في منطقة الرأس والرقبة، ومن أبرزها:

ظهور بقع حمراء أو بيضاء، أو قرحة لا تلتئم في الفم أو على اللسان.

وجود شيء عالق في الحلق.

صعوبة البلع.

بحة في الصوت.

سعال مصحوب بالدم.

ألم ينتشر إلى الأذن.

سبل الوقاية من سرطان الرأس والرقبة:

لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة، ينصح الأطباء باتباع الإرشادات التالية:

الامتناع عن التدخين وتناول الكحول بكميات كبيرة.

تجنب مضغ التبغ.

الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

الاستفادة من الفحوصات الدورية التي يتم تقديمها خلال زيارات طبيب الأسنان.

عدم تجاهل أي من العلامات المبكرة التي قد تشير إلى وجود سرطان في منطقة الرأس والرقبة.

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