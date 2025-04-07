بـ30 جنيها.. طعام يخفض الكوليسترول ويقي من السرطان

كتبت- شيماء مرسي

الكاري نوع من التوابل يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، لذا فهو يساعد على الوقاية من أخطر الأمراض.

وكشف موقع "webmd" تأثير تناول الكاري على الكوليسترول والسرطان.

وبعد البحث تبين أن سعر عبوة 75 جرام من مسحوق الكاري يبلغ حوالي 30 جنيها مصريا.

الكاري والكوليسترول

يحتوي الكاري على مضادات الأكسدة، ما يسهم في منع تراكم الكوليسترول في الشرايين وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

الكاري والسرطان

يحتوي على مادة الكركمين الذي له خصائص قوية مضادة للالتهابات، كما إنه يسهم في تثبيط الخلايا السرطانية.

فوائد أخرى لـ الكاري

-صحة الجهاز الهضمي.

-تقليل الغثيان.

-تهدئة اضطرابات المعدة.

-تحسين صحة القلب.

-تحسين الدورة الدموية.

-الوقاية من السكتات الدماغية.

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