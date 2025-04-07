يؤثر على أعضاء الجسم ويتطلب العلاج فورا.. حسام موافي يحذر من هذا المرض الخطير

كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الغضب، وذلك لأنه قد يؤثر على الصحة وجميع أعضاء الجسم.

وقال موافي خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع عبر فضائية صدى البلد: "الغضب يحفز الغدة فوق الكلوية على إنتاج مادة ضارة".

وتابع أستاذ الحالات الحرجة: "الغدة تتكون من منطقتين، داخلية تعرف باللب وخارجية تسمى القشرة".

وأضاف حسام: "تفرز هذه الغدة مواد ضارة يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، وتلف في الشعب الهوائية، وتدهور الحالة المزاجية، لذا يجب إدارة الغضب واستشارة مختص لتلقي العلاج المناسب".

أضرار أخرى لـ الغضب:

-ضعف قدرة عضلة القلب على ضخ الدم، وفقا لموقع "everydayhealth".

-زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

-تعطيل عملية الهضم.

القلق.

-الاكتئاب.

-قلة النوم.

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