بعد إصابة جون سينا.. 4 أعراض تكشف الإصابة بسرطان الجلد

كتبت- أسماء مرسي:

كشف نجم المصارعة الشهير والممثل الأمريكي جون سينا عن تجربة شخصية مؤلمة مع مرض سرطان الجلد.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركته في حملة إعلانية تهدف إلى الترويج لأهمية استخدام واقي الشمس والوقاية من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية.

وأشار "سينا" إلى أنه اكتشف إصابته بهذا المرض الخبيث مرتين، وذلك أثناء خضوعه لفحوصات جلدية روتينية.

في هذا الصدد، إليك العلامات التحذيريو لسرطان الجلد، وفقا لصحيفة "independent" البريطانية، وموقع "health".

ما هو سرطان الجلد؟

سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطان انتشارا على مستوى العالم، ويتميز بنمو غير طبيعي لخلايا الجلد، والذي يتطور في المناطق الجلدية المعرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس، إلا أنه يظهر أيضا في مناطق أخرى من الجسم لا تتعرض للشمس بشكل كبير.

أعراض سرطان الجلد

تتنوع أعراض سرطان الجلد تبعا لنوعه، ويُصنف بشكل رئيسي إلى ثلاثة أنواع رئيسية: سرطان الخلايا القاعدية، وسرطان الخلايا الحرشفية، والورم الميلانيني (سرطان الجلد الخبيث).

النمو الجلدي غير الطبيعي:

ظهور نمو جلدي غير طبيعي أو قرحة لا تلتئم علامة إنذار مبكرة لسرطان الجلد غير الميلانيني، ويظهر أيضا على شكل عقدة أو طفح جلدي أو بقعة غير عادية على سطح الجلد تنزف بسهولة عند لمسها، ومع تطور المرض وامتداده إلى طبقات أعمق من الجلد، يتغير حجم وشكل وكتلة هذه العلامات الجلدية الملحوظة.

سرطان الخلايا القاعدية:

سرطان الخلايا القاعدية من الأنواع الشائعة، ويتطور في مناطق الجلد التي تتعرض لأشعة الشمس بشكل كبير، مثل الوجه والرقبة.

يظهر هذا النوع على شكل نتوء لؤلؤي أو شمعي لامع، أو كآفة مسطحة بلون الجلد أو بلون بني، أو حتى كبقعة متقشرة أو ندبة نازفة تلتئم مؤقتًا ثم تعود للظهور مرة أخرى.

سرطان الخلايا الحرشفية:

يظهر سرطان الخلايا الحرشفية بظهوره على شكل نتوءات صلبة ذات سطح خشن، ويختلف مظهر هذه النتوءات عن النتوءات الناعمة واللؤلؤية التي تميز سرطان الخلايا القاعدية.

في بعض الحالات، وقبل تطور العقدة، يظهر السرطان على شكل بقعة حمراء متقشرة، وعلى عكس الطفح الجلدي العادي الذي يختفي بمرور الوقت، تستمر هذه البقع الخشنة والصلبة في التطور التدريجي.

ينتشر هذا النوع من السرطان في مناطق الرأس والرقبة واليدين والذراعين، ولكنه يظهر أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم، مثل منطقة الأعضاء التناسلية أو القروح الجلدية المزمنة.

الورم الميلانيني "سرطان الجلد الخبيث":

أخطر أنواع سرطان الجلد، ويمكن أن يظهر في أي مكان في الجسم، وغالبا ما ينشأ هذا النوع من الشامات الموجودة بالفعل.

الأشخاص ذوي البشرة الداكنة يلاحظون ظهور هذا النوع بشكل خاص على راحتي اليدين أو باطن القدمين، وتشمل العلامات التحذيرية للورم الميلانيني تغيرا في مظهر الشامة الموجودة، أو ظهور بقعة بنية كبيرة، أو بقع داكنة على الأغشية المخاطية أو تحت أظافر اليدين والقدمين.

اقرأ أيضا:

جمال شعبان يكشف 10 أطعمة تقي من السرطان وأمراض القلب

قنبلة موقوتة لدماغك.. هذا أسوأ طعام يدمر صحتك - احذره

قدماك تكشفان مرضا خطيرا.. 5 علامات تشير إلى ارتفاع السكر في الدم

علامات تحذيرية لسرطان القولون.. تظهر أثناء تناول الطعام

لا تتناولها على الريق.. أطعمة ومشروبات ترفع السكري والكوليسترول