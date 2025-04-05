حسام موافي يحذر من عادة شائعة: قد تصيبك بجرثومة المعدة

كتبت- آلاء نبيل:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن عادة شائعة يميل إليها الكثير من الأشخاص خلال أيام رمضان دون أن يدركوا خطورتها على صحتهم.

وأضاف "موافي" خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن العادة الخاطئة التي يشير إليها هي حرص البعض على تناول الأطعمة من الإفطار حتى السحور خارج المنزل.

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة أن تناول الطعام خارج المنزل غالبًا ما يكون في أدوات يتشارك فيها العديد من الأشخاص مثل الصحون والأكواب والملاعق، ما يزيد من احتمال نقل عدوى جرثومة المعدة، خاصة إذا استخدمها شخص مصاب بالمرض.

وأكد "موافي" أن الطعام الذي يتم تناوله خارج المنزل لا يمكن التأكد من نظافته بنفس الطريقة التي نتحقق بها من الطعام في المنزل، وعلى سبيل المثال، قد يحضر الطعام شخص مصاب بجرثومة المعدة، وعند عطسه على الطعام، يمكن أن تنتقل العدوى عبر اللعاب.

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