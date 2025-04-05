7 أعراض تشير إلى إصابتك بسرطان الأنف.. احذرها

كتبت- نرمين ضيف الله:

سرطان الأنف، المعروف أيضًا بسرطان الجيوب الأنفية أو الأنف والبلعوم، هو نوع نادر من السرطان يصيب الأنسجة في منطقة الأنف أو الجيوب الأنفية.

ويمكن أن يتطور هذا السرطان في الأنف أو الأنسجة المحيطة به، مثل الجيوب الأنفية أو الأنسجة الرخوة في التجويف الأنفي.

وبعض الأعراض قد تشير إلى وجود سرطان الأنف، وقد تكون مقلقة، وفي حال ظهور أي منها، يجب التوجه إلى الطبيب فورًا، ومن بين هذه الأعراض، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك":

انسداد الأنف المستمر

يشعر المصاب بانسداد أو احتقان في الأنف، الذي لا يتحسن حتى مع الأدوية.

نزيف الأنف المتكرر

نزيف الأنف غير المبرر أو المستمر قد يكون علامة على الإصابة بالسرطان في الأنف أو الجيوب الأنفية.

ألم أو ضغط في الوجه أو الجيوب الأنفية

الشعور بالألم أو الضغط في منطقة الوجه أو الجيوب الأنفية قد يكون دليلاً على وجود ورم في المنطقة.

تغيرات في الصوت أو بحة مستمرة

قد يعاني المريض من بحة في الصوت أو تغيرات في طريقة الكلام بسبب تأثير الورم على الحنجرة أو الأحبال الصوتية.

تورم أو كتلة في الوجه أو الفم

قد يظهر تورم في الوجه أو الفم نتيجة لنمو الورم في منطقة الأنف أو الجيوب الأنفية.

ضعف أو فقدان حاسة الشم

يمكن أن يفقد المصاب حاسة الشم جزئيًا أو كليًا بسبب تأثير السرطان على الأنف.

خدر أو ألم في الأسنان

في بعض الحالات، قد يشعر المصاب بألم في الأسنان أو شعور بالخدر في الفم.

عوامل الخطر

بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأنف تشمل:

التعرض المستمر للمواد الكيميائية: مثل المواد المستخدمة في صناعة الخشب أو المعادن أو المواد الكيميائية السامة.

التدخين: يزيد التدخين من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الأنف.

التاريخ العائلي: وجود تاريخ عائلي للإصابة بأنواع معينة من السرطان قد يزيد من احتمالية الإصابة.

التشخيص والعلاج

إذا ظهرت عليك أعراض تشير إلى سرطان الأنف أو الجيوب الأنفية، يجب زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة مثل التصوير بالأشعة (CT scan أو MRI) أو أخذ عينة من الأنسجة لفحصها (خزعة)، ويعتمد العلاج على مرحلة السرطان، وقد يشمل:

الجراحة: لإزالة الورم.

العلاج الإشعاعي: لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج الكيميائي: في حالات السرطان المتقدمة.

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