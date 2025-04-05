5 فوائد صحية لتناول كوب من القرفة كل صباح

القرفة ليست فقط من التوابل اللذيذة التي تضيف نكهة رائعة للطعام، بل هي أيضًا مليئة بالفوائد الصحية.

إليك 5 أسباب تجعل من تناول كوب من القرفة كل صباح خيارًا ممتازًا، وفق موقع "ويب ميد".

تحسين مستوى السكر في الدم:

القرفة يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم وتناولها بشكل منتظم قد يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري من النوع 2.

تعزيز صحة القلب:

القرفة تحتوي على مضادات أكسدة قوية قد تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية.

دعم صحة الدماغ:

القرفة تحتوي على مركبات قد تساهم في تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة. تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في الحماية من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر.

تعزيز عملية الهضم:

القرفة تعمل على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يساعد في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تهدئة المعدة وتقليل الغازات والانتفاخ.

تقوية الجهاز المناعي:

القرفة تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يعزز قدرة الجسم على محاربة الأمراض.

تناول كوب من القرفة كل صباح يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة وحمايتك من العدوى.