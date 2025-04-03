يحمي من أمراض القلب ويقوي الدماغ.. فوائد غير متوقعة لهذا الفيتامين

كتبت- أسماء مرسي:

فيتامين د، المعروف بـ”فيتامين الشمس”، ليس مجرد عنصر غذائي ضروري لصحة العظام، بل هو أيضًا حارس للقلب والدماغ، حيث يؤدي دورًا حيويًا في وظائف الجسم الحيوية.

فوائد فيتامين د للقلب

يؤدي هذا الفيتامين المهم دورًا في تنظيم مستويات ضغط الدم، والحفاظ على وظيفة الأوعية الدموية الصحية، وتقليل الالتهابات، وهذا بدوره يدعم صحة القلب ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد فيتامين د للدماغ

يساعد فيتامين د على الحفاظ على الوظائف الإدراكية، مثل الذاكرة، والانتباه، والتركيز، كما أنه يسهم في تقليل خطر التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في السن، مثل مرض ألزهايمر. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحسن الحالة المزاجية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا لصحة الدماغ، وفقًا لموقعي “Healthline” و”Health”.

فوائد أخرى لفيتامين د:

• تعزيز صحة الجهاز المناعي.

• تقوية العظام والعضلات.

• تحسين صحة الأسنان.

• تحسين المزاج.

نقص فيتامين د

يواجه البعض صعوبة في الحصول على كمية كافية من فيتامين د من أشعة الشمس وحدها، خاصة في الحالات التالية:

• العيش في مناطق ذات تلوث مرتفع.

• استخدام واقي الشمس بشكل دائم.

• قضاء معظم الوقت في الأماكن المغلقة.

• العيش في المدن الكبيرة، حيث تحجب المباني أشعة الشمس.

• البشرة الداكنة، إذ تقل قدرة الجلد على امتصاص فيتامين د.

يؤدي نقص فيتامين د إلى ظهور أعراض مزعجة، مثل:

• التعب والإرهاق.

• آلام العظام والعضلات.

• كسور الإجهاد، خاصة في الساقين، الحوض، والوركين.

الحصول على فيتامين د

للحفاظ على مستويات صحية من فيتامين د، يمكن الحصول عليه من مصادر متعددة، وتشمل:

• أشعة الشمس، وهي المصدر الطبيعي والرئيسي لفيتامين د.

• تناول بعض الأطعمة، مثل الأسماك الدهنية، صفار البيض، ومنتجات الألبان.

• المكملات الغذائية، ويمكن تناولها بعد استشارة الطبيب.

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