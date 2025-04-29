رياح خامسين وأمطار.. كيف يحمي مريض الجيوب الأنفية نفسه من العواصف الترابية؟

كتب - أحمد الضبع:

يعاني مرضى الجيوب الأنفية من مشكلات صحية عند هبوب العواصف الجوية التي تكون محملة بالرياح والأتربة، ما قد يؤدي إلى إصابتهم بمضاعفات تسبب آلامًا متفاوتة الشدة.

وتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي، يتسبب في نشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق مثل الصحراء الغربية وواحة سيوة، وهو ما يهدد جودة الهواء بشكل مباشر ويزيد من احتمالات التعرض لمشكلات تنفسية، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة، مثل مرضى الجيوب الأنفية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافطة مطروح، تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وقدمت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عددًا من الإرشادات الوقائية لمرضى الجيوب الأنفية، تجنبًا لأي مضاعفات صحية نتيجة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، أبرزها:

- غسل الأنف بانتظام باستخدام محلول ملحي أو البخاخات الطبية لتقليل الإفرازات.

- تجنب مهيجات الجهاز التنفسي، وعلى رأسها التدخين والمنظفات التي تصدر أبخرة.

- الإكثار من شرب المياه يوميًا للمساعدة في ترطيب الأغشية المخاطية.

- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم الناتج عن ضغط الجيوب الأنفية.

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