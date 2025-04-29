تحذير لمرضى الصدر والحساسية.. 7 نصائح تحميك من رياح الخماسين

كتب- أحمد الضبع:

مع تصاعد تأثيرات المنخفض الخماسينى على البلاد، وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرًا عاجلًا للمواطنين، خاصة مرضى الحساسية والصدر، بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لتجنب المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية، تزامنًا مع ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في مناطق الصحراء الغربية وواحة سيوة.

ووفقًا لأحدث صور الأقمار الصناعية، فإن البلاد تتعرض لموجة من العواصف الترابية القادمة من الجنوب الغربي، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة الهواء، ما يزيد من خطر التعرض لمشكلات تنفسية.

نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك مجموعة من النصائح الطبية التي ينبغي الالتزام بها لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، لا سيما مرضى الربو والحساسية وضيق التنفس، أبرزها:

تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى خلال العاصفة الترابية.

ارتداء الكمامة عند التواجد خارج المنزل، منعًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الزحام قدر الإمكان.

شرب ما لا يقل عن 2 لتر من المياه يوميًا لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

تنظيف أرضيات المنزل والأسطح بشكل دوري باستخدام المطهرات والمنظفات.

الالتزام بمواعيد تناول الأدوية خاصة لمرضى الحساسية، بحسب تعليمات الطبيب.

التوجه لأقرب مستشفى أو استشارة الطبيب فور ظهور أي أعراض تنفسية أو إجهاد بدني.

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