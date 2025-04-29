"استعدوا للأسوأ".. تأثيرات خطيرة على جسمك عند التعرض لرياح الخماسين

كتب- أحمد الضبع:

مع بداية تأثيرات المنخفض الخماسيني على البلاد، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات بشأن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي بدأت في الظهور بالفعل على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية الحديثة.

رياح الخماسين هي الأسوأ

وتعتبر رياح الخماسين هي الأسوأ من حيث شدة العواصف الجوية والرياح الترابية التي تؤثر على مرضى الحاسية وكبار السن وتؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت الهيئة في بيان، أن المنخفض الخماسيني، الذي دخل حدود مصر الجنوبية الغربية، يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية بسبب نشاط الرياح المحملة بالأتربة، مشددة على ضرورة توخي الحذر، خاصة على الطرق الصحراوية والمفتوحة.

من جانبه، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عبر صحفته الرسمية بموقع "فسيبوك"، أن رياح الخماسين تعد ظاهرة مناخية موسمية تصاحب عادة فصل الربيع، وتنشأ نتيجة الفروقات الحرارية بين الصحارى الساخنة والمناطق الباردة المحيطة بها، وهو ما يؤدي إلى توليد رياح جافة وساخنة محملة بالرمال، قد تصل سرعتها أحيانًا إلى 140 كم/ساعة.

مخاطر رياح الخماسين

وأضاف المركز أن هذه الرياح لا تقتصر أضرارها على تدهور الرؤية فقط، بل تمتد لتشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة، لاسيما بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل مرضى الربو والحساسية وكبار السن، إذ تسبب التهابات في الجهاز التنفسي، وزيادة في أعراض الجيوب الأنفية، وتهيجًا في العينين والجلد.

كما أشار المركز إلى أن رياح الخماسين تؤثر على جودة الهواء من خلال رفع مستويات الغبار والأتربة في الجو، مما يرفع معدلات التلوث ويضاعف المخاطر الصحية، إلى جانب أضرارها الزراعية من خلال تجفيف التربة، وخطرها البيئي في رفع فرص اندلاع الحرائق وتسببها في حوادث مرورية نتيجة ضعف الرؤية.

لماذا سميت رياح الخماسين بهذا الاسم؟

وسميت هذه الرياح بالخماسين لأنها تنشط على مدار خمسين يومًا، لكن نادرًا ما تهب أكثر من يوم أو يومين في الأسبوع أثناء هذه الفترة، وتعتبر الفترة من مارس إلى مايو الأكثر نشاطًا لهذه الظاهرة في مصر وعادة ما ترتفع درجات الحرارة وتكون الرطوبة متوسطة.



نصائح لتفادي مخاطر رياح الخماسين

وفقًا للتوصيات الصادرة عن الأرصاد الجوية، ينصح باتباع الإجراءات التالية لتقليل التأثيرات الضارة لرياح الخماسين:

- غلق النوافذ بإحكام، ووضع قطعة قماش مبللة لمنع دخول الأتربة.

- تجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.

- ارتداء كمامة أو تغطية الفم والأنف عند الاضطرار للخروج.

- استخدام قطرات مرطبة للعين.

- الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأبنية القديمة تحسبًا لسقوطها.

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