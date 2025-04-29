لماذا تنمو أظافر اليد أسرع من القدم؟ - اعرف السر

كتبت- أسماء مرسي:

هل تساءلت يوما لماذا أظافر اليدين تنمو أسرع من تلك الموجودة في القدمين؟، إن ملاحظة هذا الأمر ليس مجرد وهم، بل حقيقة علمية.

في هذا الصدد، إليك أسباب نمو أظافر اليدين أسرع من القدمين، وفقا لموقعي "scienceabc" و"indianexpress".

المكونات الأساسية للأظافر

توضح الدكتورة سوابنا بريا، استشارية الأمراض الجلدية الهندية أن "الأظافر عبارة عن أغلفة واقية وصلبة تتكون من بروتين قوي يُعرف باسم الكيراتين".

وتضيف أن هذه الأغلفة تتشكل من خلايا ميتة متراصة بإحكام، مشيرة إلى موقعها الاستراتيجي في أطراف أصابع اليدين والقدمين، حيث تؤدي دورا حيويا في حماية هذه النهايات الحساسة،

حياة الأظافر ونموها المستمر

رغم أن الجزء الظاهر من الظفر يتكون من خلايا ميتة، إلا أن الأظافر ليست عديمة الحياة تمامًا.

تقع في قاعدة الظفر منطقة تُعرف باسم "المصفوفة"، والتي تعمل على إنتاج خلايا جديدة باستمرار، تدفع الخلايا القديمة نحو الأمام، ونتيجة لهذه العملية المستمرة، ينمو الظفر تدريجيا، ومع تحرك الخلايا نحو الخارج، تتصلب وتتراكم، لتشكل في النهاية السطح الصلب الذي نراه ونلمسه.

الوظائف الحيوية للأظافر:

لا تقتصر أهمية الأظافر على الحماية فحسب، بل تشمل وظائف أخرى ضرورية:

الدعم الهيكلي

توفر الأظافر الدعامة والبنية اللازمة لأطراف الأصابع، ما يمنحك القدرة على الإمساك بالأشياء بكفاءة أكبر.

تعزيز حاسة اللمس

تعمل الأظافر على زيادة حساسية أطراف الأصابع، وبالتالي تعزيز حاسة اللمس لديك.

أدوات عملية

يمكن استخدام الأظافر كأدوات مساعدة للخدش، والتقاط الأشياء الدقيقة والصغيرة، وإنجاز مهام تتطلب دقة.

لماذا تسبق أظافر اليدين نظيرتها في القدمين في النمو؟

توضح الدكتورة سمريتي ناسوا سينج، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل، أن متوسط معدل نمو أظافر اليد يبلغ حوالي 3 مليمترات شهريا، بينما يبلغ هذا المعدل لأظافر القدم حوالي 1.62 مليمترا شهريا.

التعرض للصدمات المتكررة

تتعرض أظافر اليدين بشكل عام لصدمات أكثر نتيجة للحركات الدقيقة للأصابع والأنشطة اليومية المتنوعة، وحتى عادة قضم الأظافر لدى البعض، هذه الصدمات الطفيفة تعمل على تحفيز تدفق الدورة الدموية والمغذيات إلى منطقة الظفر، مما يعزز بدوره معدل النمو.

ممارسة بعض الأنشطة

الأنشطة التي تتطلب استخداما دقيقا للأصابع، مثل الكتابة، العزف على الآلات الموسيقية، أو حتى النقر بالأصابع، توفر تحفيزا خفيفا ومستمرا لنمو الأظافر.

تأثير الحجب المستمر

على النقيض من أظافر اليدين، غالبا ما تكون أظافر القدمين محجوبة داخل الجوارب والأحذية لفترات طويلة خلال اليوم، هذا بدوره يؤدي إلى تقليل تدفق الدورة الدموية في منطقة القدمين، ما يحد من كمية الدم والمغذيات المتدفقة إلى الأظافر وبالتالي إبطاء عملية النمو.

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