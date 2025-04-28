امرأة مصابة بسرطان الكلى تحذر من علامة خطيرة- لن تتوقعها

كتبت- شيماء مرسي

كشفت امرأة بريطانية تعاني من سرطان الكلى في مرحلته الرابعة كيف تجاهلت عرضا مبكرا ظنا منها أنه من أعراض انقطاع الطمث، وتشدد الآن على أهمية الكشف المبكر.

وعانت "لويز" من ارتفاع ضغط الدم، وهو ما اعتبرته في البداية أثرا جانبيا لانقطاع الطمث وهو انخفاض طبيعي في الهرمونات التناسلية عند بلوغ المرأة الأربعينيات أو الخمسينيات من عمرها، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وسرطان الكلى ينشأ في الجهاز الكلوي، وهما عضوان يشبهان حبة الفاصولياء، يقعان على جانبي العمود الفقري أسفل القفص الصدري، ويؤديان دورا حيويا في تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من مجرى الدم لإنتاج البول.

وغالبا ما لا يظهر سرطان الكلى أعراضا واضحة، وعادة ما يكتشف أثناء فحوصات أمراض أخرى.

وقالت لويز: "الأعراض للأسف غامضة خاصة لدى النساء، وتشمل ارتفاع ضغط الدم، والتعرق الليلي، ووجود دم في البول، وألم في الخاصرة، وغالبا ما يربط الأطباء هذه الأعراض بأعراض انقطاع الطمث، لذا شددت "لويز" على أهمية فحص الجسم بانتظام.

وفيما يتعلق بحالتها، وصفت لويز حالتها بأنها كانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم مع وجود دم غير مرئي في البول.

وأضافت: "كنت محظوظة لأن فحوصات الدم الدورية كشفت عن مشكلة في الكبد، مما استدعى إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية.

وتابعت: "خضعت لعمليتين جراحيتين كبيرتين لإزالة السرطان وكليتي خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

وأوضحت: "مر ثلاثة أسابيع منذ الجراحة وأتعافى الآن بشكل جيد".

أعراض سرطان الكلى

دم في البول

كتلة أو تورم في الظهر أو تحت الضلوع أو الرقبة

ألم بين الضلوع والخصر لا يزول

فقدان الشهية أو الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب أو عدم وجود الطاقة

درجة حرارة عالية لا تزول

التعرق كثيرا خاصة في الليل

لذا، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) باستشارة الطبيب إذا فقدت كمية ملحوظة من الوزن، أو كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة لا تختفي، أو لا تشعر بالتعب الشديد.

اقرا أيضا:

ماذا يحدث للكبد عند الإفراط في تناول الوجبات السريعة؟.. احذر 5 علامات

مفاجأة.. حسام موافي يكشف فوائد التبرع بالدم: "جسمك هيتغير" (فيديو)

تدمر القولون.. أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

يحارب سرطان القولون.. نوع فاكهة يقي من الموت المبكر

صور صادمة.. امرأة تدعي تغير لون بشرتها بسبب طعام شهير