شبه خطورتها بـ"السلاح النووي".. جمال شعبان يحذر من 4 أطعمة قاتلة

كتبت- أسماء مرسي:

أوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، أن هناك علاقة بين صحة القلب وسلامة الجهاز الهضمي، مشيرا إلى أن سلامة المعدة هي نقطة البداية لصحة القلب، كما أنها سبب للإصابة بالعديد من الأمراض.

خطر الإفراط في الطعام والملح

خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، نبه إلى أن ملء المعدة بشكل مفرط يعتبر من العادات الغذائية الضارة.

مضاعفات الإفراط على مرضى القلب

وأشار إلى أن الإفراط في تناول الملح والأطعمة المالحة يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات معوية خطيرة.

وحذر من أن مرضى القلب يتعرضون لهبوط حاد في القلب أو ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم نتيجة لذلك.

الملح والسموم البيضاء

ووصف "عميد معهد القلب الأسبق" الملح بأنه أحد "السموم البيضاء"، فضلا عن، أن السكر والسجائر والدقيق الأبيض من الاختراعات التي دمرت البشرية بعد السلاح النووي.

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