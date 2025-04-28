هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت ماء الليمون والكركم يوميا

دمج ماء الليمون الدافئ مع الكركم في روتينك اليومي يمثل إضافة منعشة وغنية بمضادات الأكسدة التي تفيد صحة الجهاز الهضمي.

وكشف موقع "فري ويل هيلث"، فوائد شرب ماء الليمون والكركم كل صباح.

مضادات الأكسدة

تؤدي مضادات الأكسدة دورا حيويا في الدفاع عن الجسم ضد الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، وهما ناتجان عن عوامل مثل الإجهاد المستمر، والتلوث البيئي، والأطعمة المصنعة بشكل كبير. وتساهم هذه الحماية في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة التي قد تنشأ نتيجة لارتفاع مستويات الإجهاد التأكسدي.

تقليل الالتهابات

يعد الالتهاب المزمن عاملا مرتبطا بالعديد من المشكلات الصحية، بدءا من آلام المفاصل وصولًا إلى أمراض القلب. ويُعتبر الكركم مصدرًا نباتيًا طبيعيًا غنيًا بمركبات مضادة للالتهابات، في حين يلعب فيتامين سي دورًا هامًا في دعم وتقوية جهاز المناعة.

تحسين الهضم

يمكن أن يكون هذا المشروب الدافئ مهدئاً للمعدة، خاصة في الصباح الباكر. وقد يساعد الكركم على تحفيز الصفراء، ما يدعم عملية الهضم ويساعد على التخلص من الفضلات من الجسم.

وقد يساعد الكركم أيضاً في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل اضطراب المعدة وعسر الهضم والإمساك.

صحة الدماغ

تشير بعض الأبحاث المبكرة إلى أن الكركمين، وهو المادة الصحية في الكركم، قد يساعد في تقليل التهاب الدماغ، ما قد يدعم الذاكرة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر مع مرور الوقت.

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