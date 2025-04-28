ما سبب زيادة دهون البطن في منتصف العمر؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا عن نوع جديد من الخلايا الدهنية يظهر خلال منتصف العمر، قد يسبب زيادة سريعة في دهون البطن بغض النظر عن النظام الغذائي وعادات التمرين.

وحدد الباحثون مستقبلا محددا اسمه (LIFR) يحرك هذه الخلايا الدهنية المرتبطة بالعمر، ما يوفر هدفا محتملا للعلاجات المستقبلية لمنع زيادة الوزن المرتبطة بالعمر، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

ومن خلال تجارب على الحيوانات، تبين أن أكثر من 80% من الخلايا الدهنية لدى الفئران في منتصف العمر مُنتجة حديثاً، ما يُشكك في فكرة أن زيادة الوزن في منتصف العمر تأتي في المقام الأول من تضخم الخلايا الدهنية الموجودة.

ودهون البطن العنيدة التي تظهر في الأربعينيات من العمر ليست ناتجة فقط عن النظام الغذائي أو قلة التمارين الرياضية.

وتفسر هذه العملية البيولوجية التي سلط الباحثون الضوء عليها سبب تمدد محيط الخصر في منتصف العمر، حتى مع ثبات عادات نمط الحياة.

وقال فريق البحث: "من أهم النتائج التي توصلنا إليها في عملنا، أنه على الرغم من انخفاض معدل دوران الخلايا الدهنية لدى الشباب، إلا أن عملية تكوين الخلايا الدهنية تبدأ بالظهور خلال منتصف العمر".

ببساطة، تبدأ أجسامنا بتكوين خلايا دهنية جديدة بمعدلات مذهلة بمجرد بلوغنا الـ 40 من العمر، وخاصة في دهون البطن العميقة المحيطة بأعضائنا.

ولم تكن هذه الخلايا الدهنية المرتبطة بمنتصف العمر معروفة مسبقاً.

وتُشير النتائج إلى أهداف جديدة مُحتملة للوقاية من السمنة المُرتبطة بالعمر، من خلال تحديد مسار إشارات LIFR، يمتلك الباحثون هدفاً دوائياً مُحتملًا قد يمنع انتشار السمنة في منتصف العمر، دون الإخلال بوظيفة الأنسجة الدهنية الطبيعية.

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